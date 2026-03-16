Continuará detenido un sujeto que intentó robar una motocicleta con un cuchillo sierrita

La causa se originó a partir de dos hechos delictivos atribuidos al acusado. El primero ocurrió en diciembre de 2024, cuando personal policial logró interceptarlo mientras circulaba en una bicicleta denunciada previamente como robada. El rodado había sido sustraído días antes desde un domicilio particular y fue identificado por su propietario, quien alertó a la policía tras reconocerlo en la vía pública. A partir de esa información, efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital realizaron recorridos por la zona señalada y lograron ubicar al sospechoso circulando con la bicicleta. Al ser interceptado, el hombre no pudo justificar su procedencia y el rodado quedó secuestrado en el marco de la investigación.