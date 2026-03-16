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Continuará detenido un sujeto que intentó robar una motocicleta con un cuchillo sierrita

Fracasó el intento de realizar un juicio abreviado porque el acusado cambió su versión de los hechos.

Continuará detenido un sujeto que intentó robar una motocicleta con un cuchillo sierrita
Hace 28 Min

Este lunes 16 de marzo se llevó a cabo una audiencia en el Centro Judicial Capital, en el marco de una causa investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de Carmen Reuter, representada en esta oportunidad por el auxiliar de fiscal Alejandro Nader.

Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal intentó avanzar con la resolución del caso mediante un acuerdo de juicio abreviado previamente alcanzado entre las partes. Sin embargo, el procedimiento no pudo concretarse debido a que el imputado, si bien había aceptado las reglas del trámite abreviado, al momento de reconocer el hecho brindó una versión distinta a la sostenida en la investigación fiscal.

Ante esta situación, el representante del MPF manifestó que no se cumplían las condiciones necesarias para continuar con el acuerdo, ya que el reconocimiento pleno de los hechos constituye un requisito indispensable para la aplicación de ese mecanismo procesal. En consecuencia, la fiscalía dejó sin efecto el intento de abreviado y solicitó que se dispusiera la prórroga de las medidas de coerción mientras continúa el proceso penal por el plazo de un mes.

La jueza interviniente hizo lugar a lo requerido por la acusación pública y resolvió imponer al imputado un mes de prisión preventiva.

La causa se originó a partir de dos hechos delictivos atribuidos al acusado. El primero ocurrió en diciembre de 2024, cuando personal policial logró interceptarlo mientras circulaba en una bicicleta denunciada previamente como robada. El rodado había sido sustraído días antes desde un domicilio particular y fue identificado por su propietario, quien alertó a la policía tras reconocerlo en la vía pública. A partir de esa información, efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital realizaron recorridos por la zona señalada y lograron ubicar al sospechoso circulando con la bicicleta. Al ser interceptado, el hombre no pudo justificar su procedencia y el rodado quedó secuestrado en el marco de la investigación.

El segundo episodio ocurrió durante la madrugada del 6 de febrero de 2026 en la intersección de avenida Ejército del Norte y calle Paraguay, en San Miguel de Tucumán. Según se estableció en la investigación, el acusado se aproximó a un conductor que se encontraba detenido en su motocicleta aguardando un viaje solicitado mediante una aplicación de transporte. En ese momento, lo amenazó con un cuchillo tipo sierrita y le exigió la entrega del rodado.

El robo no llegó a concretarse debido a la intervención de personal policial que realizaba recorridos preventivos por la zona. Los efectivos observaron a ambos hombres forcejeando junto a la motocicleta y procedieron a reducir al agresor. Durante el palpado preventivo se secuestró entre sus prendas un cuchillo con mango de madera que habría sido utilizado para intimidar al conductor.

Posteriormente se realizaron diversas medidas investigativas, entre ellas relevamiento de cámaras de seguridad de las inmediaciones. En un establecimiento cercano se obtuvieron imágenes que permitieron observar el momento del forcejeo entre el imputado y el conductor del rodado, así como la intervención del personal policial que logró reducirlo.

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