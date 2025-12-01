Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

El eje del planteo apunta a las Oficinas de Gestión Asociada, estructuras creadas por ley y reglamentadas por la Corte para administrar trámites, audiencias, agendas y sustanciación de expedientes en diversos fueros. Estas oficinas funcionan como unidades administrativas que organizan el proceso y reparten tareas de gestión que antes quedaban bajo control directo de los jueces. Desde la reforma legal de 2023, su diseño quedó bajo coordinación de dos áreas centrales: la Oficina de Coordinación Estratégica y la Oficina de Gestión Judicial. El objetivo institucional declarado ha sido modernizar y agilizar los tiempos del sistema judicial. Sin embargo, para Moisá, ese esquema avanza sobre atribuciones que la Constitución reserva a los magistrados.