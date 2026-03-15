Briatore elogió a Gasly y Colapinto tras el GP de China: “Hicieron un trabajo magnífico”

Además, el histórico dirigente de la Fórmula 1 se mostró optimista con el potencial del equipo de cara a lo que resta de la temporada. “Estos nueve puntos demuestran que podemos ser competitivos y luchar por los puntos de forma habitual”, afirmó. Sin embargo, también remarcó que el desafío recién comienza: “Sabemos que será una carrera de desarrollo y que el trabajo duro no termina aquí. Seguiremos esforzándonos de cara a Japón para mantener el rumbo”.