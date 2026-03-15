Briatore elogió a Gasly y Colapinto tras el GP de China: “Hicieron un trabajo magnífico”
El jefe de Alpine celebró los nueve puntos sumados por el equipo en Shanghái y destacó el rendimiento del argentino, que volvió a sumar en Fórmula 1 tras una gran carrera en la que resistió ataques y mostró buen ritmo.
El Gran Premio de China dejó sensaciones positivas en Alpine. Tras un fin de semana intenso en Shanghái, el equipo sumó nueve puntos gracias al sexto puesto de Pierre Gasly y al décimo lugar del argentino Franco Colapinto, un resultado que fue celebrado por Flavio Briatore, jefe de la escudería.
El dirigente italiano destacó el trabajo de ambos pilotos y valoró el rendimiento del equipo en una carrera que exigió concentración y consistencia. “Ambos pilotos hicieron un trabajo magnífico y obtuvieron una bonita recompensa para el equipo, que nos llevamos a Enstone tras un duro doblete”, señaló Briatore tras la competencia.
Además, el histórico dirigente de la Fórmula 1 se mostró optimista con el potencial del equipo de cara a lo que resta de la temporada. “Estos nueve puntos demuestran que podemos ser competitivos y luchar por los puntos de forma habitual”, afirmó. Sin embargo, también remarcó que el desafío recién comienza: “Sabemos que será una carrera de desarrollo y que el trabajo duro no termina aquí. Seguiremos esforzándonos de cara a Japón para mantener el rumbo”.
En ese contexto, uno de los focos estuvo puesto en la actuación de Colapinto. El piloto de Pilar, de 22 años, protagonizó una gran largada, mostró buen ritmo durante toda la carrera y consiguió terminar décimo para aportar un punto valioso para Alpine.
La actuación tuvo todavía más mérito si se tiene en cuenta que el argentino sufrió un toque del francés Esteban Ocon en plena carrera. A pesar de ese incidente, logró mantenerse competitivo y resistir durante varios giros en una lucha intensa dentro del pelotón.
Con este resultado, Colapinto volvió a sumar en la Fórmula 1 por primera vez desde la temporada 2024, cuando había terminado octavo en el Gran Premio de Bakú y décimo en Austin.
El propio piloto argentino reconoció que el punto obtenido es valioso, aunque dejó en claro que se quedó con cierta bronca por cómo se desarrolló la carrera. “Fue bueno haber sumado, pero no es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros”, explicó.
“Cada vez que estoy para hacer algo bueno, hay algo que me frena. Sentí que hice de las mejores carreras, buscando todas las vueltas, ganando con una goma más dura y avanzando un montón para que después se vaya todo. Pero es lo que hay, hay que seguir trabajando para mejorar”, agregó.
Gasly, por su parte, también resaltó el trabajo del argentino en pista. El francés, que terminó sexto y fue uno de los más veloces del fin de semana, valoró especialmente la defensa de su compañero frente a Ocon. “Hizo un muy buen trabajo bloqueando y defendiendo durante mucho tiempo a Ocon, por eso después lo pude adelantar y empujar como un animal hasta el final”, concluyó.