Este divertido pasatiempo puede reducir en un 76% el riesgo de padecer Alzheimer

¿Existen recetas mágicas para mantener la mente joven? Si bien la ciencia demostró que diversos hábitos ayudan a proteger nuestro cerebro, hay una actividad en particular que destaca por ser, además de efectiva, sumamente divertida: bailar. El baile es una actividad más compleja que un simple movimiento de cuerpo: integra ejercicio físico, creatividad, equilibrio y conexión social, transformándose en un aliado potente contra el deterioro cognitivo.
Un dato sorprendente respalda esta afirmación: un estudio reveló que quienes bailan con frecuencia —más de una vez por semana— tienen un 76% menos de riesgo de padecer demencia en comparación con quienes lo hacen rara vez. La investigación publicada en The Washington Post, destaca que esta práctica exige que el cerebro realice un verdadero ejercicio de multitarea al seguir el ritmo, recordar pasos o improvisar, lo que genera un desafío cognitivo inigualable.
Por qué nuestro cerebro ama el ritmo
El baile funciona porque no se limita a un solo estímulo. Mientras que caminar o nadar ya son actividades aeróbicas excelentes, bailar añade el factor sorpresa y la toma de decisiones constante. La doctora Trisha Pasricha, médica y científica, señala en el artículo: "Bailar exige que el cerebro haga varias cosas a la vez: seguir el ritmo, recordar pasos (o improvisar rápidamente algunos nuevos), orientarse en el espacio y quizás incluso responder a la pareja".
Además, existe el componente de la síncopa. Ese quiebre en el ritmo musical que nos obliga a estar atentos y anticipar el movimiento genera una tensión dinámica que el cerebro procesa como algo placentero y desafiante. La música, en sí misma, también tiene poder; diversos estudios indican que incluso escucharla a diario ayuda a reducir riesgos de demencia, ya que obliga a nuestro sistema cognitivo a evaluar constantemente qué sucederá con la melodía a continuación.
Cómo sumarse a la pista y prevenir el Alzheimer
No hace falta ser un profesional para aprovechar estos beneficios. De hecho, la recomendación de los especialistas es buscar actividades que nos brinden alegría, ya sea en una clase grupal, siguiendo tutoriales en YouTube o incluso utilizando videojuegos de baile. "No existe una solución milagrosa para prevenir la demencia", aclara Pasricha, pero subraya que combinar la actividad física con la socialización y el disfrute es una estrategia preventiva de primer nivel.
Si tenías dudas sobre anotarte en esa clase de salsa o soltarte en la cocina mientras suena tu canción favorita, la ciencia pone fin a las inquietudes. No solo mejorarás tu equilibrio y fuerza ya que además reduce hasta en un 37% el riesgo de caídas, sino que estarás regalando a tu cerebro la gimnasia que necesita para mantenerse ágil y vital.