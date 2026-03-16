Este divertido pasatiempo puede reducir en un 76% el riesgo de padecer Alzheimer

Además, existe el componente de la síncopa. Ese quiebre en el ritmo musical que nos obliga a estar atentos y anticipar el movimiento genera una tensión dinámica que el cerebro procesa como algo placentero y desafiante. La música, en sí misma, también tiene poder; diversos estudios indican que incluso escucharla a diario ayuda a reducir riesgos de demencia, ya que obliga a nuestro sistema cognitivo a evaluar constantemente qué sucederá con la melodía a continuación.