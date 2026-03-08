Descubrieron que estas actividades en tres estapas de la vida son fundamentales para prevenir el Alzheimer

Los investigadores descubrieron que las personas con el mayor enriquecimiento a lo largo de su vida desarrollaron deterioro cognitivo leve a una edad promedio de 85 años, en comparación con los 78 años de quienes tenían el nivel más bajo, un retraso de siete años. También analizaron a los participantes que fallecieron durante el estudio y se les realizó una autopsia. El estudio halló que quienes tenían un mayor desarrollo vital tenían mejor memoria y habilidades de pensamiento, así como un deterioro más lento antes de morir.