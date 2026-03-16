Tus ojos pueden alertarte sobre un diagnóstico de demencia 12 años antes, según un estudio

"Los ojos son la ventana del alma", dice la expresión popular y también parecen ser la primera señal de alerta de problemas en la salud del cerebro. Según la ciencia, este órgano encargado de la visión puede presentar síntomas mucho antes que un diagnóstico de demencia y todo se debe a complicaciones en el procesamiento visual.
Un último estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y citado por Science Alert reveló que la demencia puede predecirse en los ojos 12 años antes de ser evaluada. La pérdida de sensibilidad visual es uno de los primeros síntomas de esta enfermedad.
El hallazgo de la investigación
La investigación se basó en 8623 personas sanas de Norfolk, Inglaterra, a quienes se les realizó un seguimiento durante muchos años. Al final del estudio, 537 participantes habían desarrollado demencia, lo que les permitió a los estudiosos determinar qué factores podrían haber precedido a este diagnóstico.
Al inicio del estudio, los investigadores solicitaron a los participantes que realizaran una prueba de sensibilidad visual. Para la prueba, debían presionar un botón en cuanto vieran la formación de un triángulo en un campo de puntos móviles. Las personas que desarrollarían demencia tardarían mucho más en ver este triángulo en la pantalla que las personas que no padecerían demencia.
Por qué ocurre la pérdida de sensibilidad visual
Los problemas visuales pueden ser un indicador temprano de deterioro cognitivo, ya que las placas amiloides tóxicas asociadas con la enfermedad de Alzheimer pueden afectar primero las áreas del cerebro asociadas con la visión, y las áreas cerebrales asociadas con la memoria se dañan a medida que la enfermedad progresa. Por lo tanto, las pruebas de visión pueden detectar déficits antes que las pruebas de memoria.
Otros signos de la demencia en los ojos
Hay varios otros aspectos del procesamiento visual que se ven afectados en la enfermedad de Alzheimer, como la capacidad de ver los contornos de los objetos (sensibilidad al contraste) y de discernir entre ciertos colores (la capacidad de ver el espectro azul-verde se ve afectada temprano en la demencia), y estos pueden afectar la vida de las personas sin que se den cuenta inmediatamente de ello.
Otro signo temprano del Alzheimer es un déficit en el "control inhibitorio" de los movimientos oculares, donde los estímulos que distraen parecen retener la atención más fácilmente. Las personas con Alzheimer parecen tener problemas para ignorar los estímulos que las distraen, lo que puede manifestarse como problemas de control del movimiento ocular.