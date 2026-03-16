Tus ojos pueden alertarte sobre un diagnóstico de demencia 12 años antes, según un estudio

Otros signos de la demencia en los ojos

Hay varios otros aspectos del procesamiento visual que se ven afectados en la enfermedad de Alzheimer, como la capacidad de ver los contornos de los objetos (sensibilidad al contraste) y de discernir entre ciertos colores (la capacidad de ver el espectro azul-verde se ve afectada temprano en la demencia), y estos pueden afectar la vida de las personas sin que se den cuenta inmediatamente de ello.