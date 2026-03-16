Falcioni lo tiene definido: conocé el "11" de Atlético Tucumán que intentará dar el golpe en la casa de "Chiqui" Tapia

Atlético Tucumán tiene todo listo para enfrentar a Barracas Central, en un partido que se disputará desde las 15.30 en el estadio Claudio 'Chiqui' Tapia, por la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol. Para el encuentro, Julio César Falcioni apostará por repetir la misma formación que viene de igualar frente a Aldosivi.
El “Decano” mantendrá el esquema 4-4-2, con la intención de sostener el orden defensivo y aprovechar los espacios en ataque. La decisión del cuerpo técnico responde, en parte, a la mejora que mostró el equipo en el complemento del último partido, cuando logró adelantarse en el campo y generar situaciones de gol.
De esta manera, la formación de Atlético sería la siguiente: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso y Luciano Vallejo; Gastón Compagnucci, Ezequiel Ham, Javier Domínguez y Franco Nicola; Renzo Tesuri y Carlos Abeldaño.
Tesuri sería el nexo entre el medio campo y Abeldaño
En este esquema, Tesuri volverá a moverse con libertad por detrás del centrodelantero, cumpliendo un rol clave para conectar el mediocampo con el ataque. Su movilidad será una de las herramientas que buscará explotar Atlético para generar peligro.
Mientras tanto, el mediocampo tendrá una mezcla de equilibrio y despliegue. Ham y Domínguez intentarán sostener la recuperación de la pelota, mientras que Compagnucci y Nicola aportarán recorrido por las bandas.
Para Atlético, el partido ante Barracas representa una oportunidad importante para empezar a sumar fuera de casa, una de las asignaturas pendientes del equipo en lo que va del torneo. En ese contexto, Falcioni apuesta por la continuidad del equipo para buscar mayor solidez y funcionamiento colectivo.