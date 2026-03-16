Falcioni lo tiene definido: conocé el "11" de Atlético Tucumán que intentará dar el golpe en la casa de "Chiqui" Tapia

Atlético Tucumán tiene todo listo para enfrentar a Barracas Central, en un partido que se disputará desde las 15.30 en el estadio Claudio 'Chiqui' Tapia, por la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol. Para el encuentro, Julio César Falcioni apostará por repetir la misma formación que viene de igualar frente a Aldosivi.