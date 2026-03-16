Corrientes se suma al mapa del Súper Rugby Américas: ¿por qué será sede del partido entre Yacaré XV y Tarucas?
El partido de la quinta fecha del torneo se disputará el 21 de marzo en el Aranduroga Rugby Club. La decisión de trasladar la localía busca expandir el alcance del certamen en el NEA, mientras la franquicia del NOA llega con algunas bajas por lesión y suspensión.
El Súper Rugby Américas volverá a tener presencia en Corrientes, aunque esta vez en un contexto diferente: será por un partido oficial de la temporada 2026. El sábado 21, el Aranduroga Rugby Club será escenario del duelo entre Yacaré XV de Paraguay y Tarucas, la franquicia que representa al NOA argentino en el principal torneo profesional de rugby de la región.
La confirmación fue realizada por Daniel Hourcade, gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby, durante una entrevista en el programa “La Ovalada”. El encuentro corresponderá a la quinta fecha del campeonato, aunque todavía resta definir el horario en el que se disputará.
“Es una decisión que tomó Paraguay y nosotros avalamos. Quieren mover más la región, captar más público y nos parece una buena idea”, explicó Hourcade, quien además de su rol dirigencial fue entrenador de Los Pumas entre 2013 y 2018.
La presencia del torneo en Corrientes no es completamente nueva. A principios de temporada, la ciudad ya había recibido un amistoso entre Yacaré XV y Capibaras, la franquicia que representa a la región del Litoral. Ese encuentro, disputado también en el predio de Aranduroga, terminó empatado en un espectacular 57-57 y sirvió como una primera prueba del interés que genera el rugby profesional en la zona.
“El amistoso fue una buena prueba y ahora habrá un partido por el campeonato”, señaló Hourcade, remarcando que la experiencia previa ayudó a consolidar la idea de volver a llevar el torneo a la capital correntina.
La particularidad de esta decisión es que Capibaras, la franquicia que representa a la región del Litoral, no será protagonista del evento. El equipo tiene su base en Rosario y Santa Fe, donde disputa habitualmente sus partidos como local. En esta oportunidad, fue Yacaré XV el que decidió trasladar su localía para extender su presencia hacia el noreste argentino.
La movida responde a una estrategia de crecimiento regional del torneo. Sudamérica Rugby busca ampliar el alcance del Súper Rugby Américas y llevar partidos a nuevas plazas para fortalecer el vínculo con el público y con los clubes locales.
En ese sentido, el partido entre Yacaré XV y Tarucas representará una oportunidad importante para el rugby del nordeste argentino, que podrá recibir un encuentro oficial de una de las competencias más importantes del continente.
El escenario elegido será el Aranduroga Rugby Club, una institución histórica del rugby correntino. Su predio se encuentra ubicado sobre la Ruta Provincial 43, camino a la ciudad de Santa Ana. Además del rugby, el club también cuenta con una fuerte actividad en hockey y forma parte de la Unión de Rugby del Nordeste y de la Asociación Correntina de Hockey.
La organización del evento también confirmó los valores de las entradas. Los tickets para mayores tendrán un costo de $15.000, mientras que los menores abonarán $7.500. Además, el predio contará con estacionamiento para el público, con un valor de $10.000.
Mientras tanto, Tarucas continúa su preparación para el encuentro con algunas preocupaciones en el plantel. La franquicia del NOA tendrá al menos una baja confirmada para el duelo en Corrientes.
El wing Tomás Vanni no podrá estar disponible debido a una suspensión recibida tras un tackle peligroso en el partido frente a Dogos. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a reorganizar el fondo de la cancha para la quinta fecha del torneo.
El caso que genera mayor atención dentro del equipo es el de Agustín Sarelli. El jugador sufrió un esguince en la rodilla izquierda y desde la franquicia informaron que se le solicitaron estudios por resonancia magnética para determinar con mayor precisión la gravedad de la lesión.
Hasta conocer el resultado de esos estudios, Sarelli permanecerá bajo control del cuerpo médico y con seguimiento permanente de su evolución.
Otro de los jugadores que se encuentra bajo tratamiento es Máximo Ledesma, quien presenta una contusión en el muslo izquierdo. Actualmente está realizando tratamiento sintomático y será evaluado en los próximos días para determinar cuándo podrá regresar a los entrenamientos con normalidad.
El tercer caso dentro del parte médico es el de Raúl Guraiib. El jugador padece una cervicalgia leve y se encuentra bajo manejo médico. Según el informe oficial del equipo, su evolución es favorable y continuará con los cuidados correspondientes hasta completar su recuperación.
Con ese panorama, Tarucas intentará llegar de la mejor manera a un partido que no solo tendrá importancia deportiva, sino también simbólica. El encuentro en Corrientes representa un nuevo paso en la expansión del Súper Rugby Américas y una oportunidad para que el rugby profesional siga ganando terreno en distintas regiones del continente.