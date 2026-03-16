Corrientes se suma al mapa del Súper Rugby Américas: ¿por qué será sede del partido entre Yacaré XV y Tarucas?

La presencia del torneo en Corrientes no es completamente nueva. A principios de temporada, la ciudad ya había recibido un amistoso entre Yacaré XV y Capibaras, la franquicia que representa a la región del Litoral. Ese encuentro, disputado también en el predio de Aranduroga, terminó empatado en un espectacular 57-57 y sirvió como una primera prueba del interés que genera el rugby profesional en la zona.