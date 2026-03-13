Tarucas perdió el invicto y no pudo sostener su racha ante Pampas
¡Terminó el partido!
Pampas superó a Tarucas por 21 puntos en una noche destacada de Bautista Farisé. El resultado final fue 22-43.
40'+2 ST: Try para Pampas
Santiago Pernas apoyó el balón en el ingoal sobre el cierre del tiempo reglamentario. Bautista Farisé completó su gran noche con la conversión final, sellando el partido 22-43.
35' ST: Try para Pampas
Lucas Moresco apoyó en el ingoal tras una larga carrera. Consecuentemente, Farisé convirtió y dejó el resultado parcial en 22 - 36 a favor de su equipo.
32' ST: ¡Try para Tarucas!
Mateo Pasquini cruza el ingoal con la pelota en brazos y genera un clima de esperanza en el conjunto local. Seguido a eso, "Machi" Ledesma convirtió. El resultado parcial es de 22 - 29 a favor de Pampas.
28' ST: Cambio en Tarucas
Ingresa el oriundo de Salta, Pedro Coll, en reemplazo de Bautista Estofan.
24' ST: Cambio en Tarucas
Se van reemplazados Estanislao Pregot, Nicolás Macome y Agustín Sarelli, mientras que también entran Joaquín Aguilar, Matías Sauze y Máximo Ledesma para refrescar el equipo y ajustar la estrategia.
21' ST: Penal para Pampas
Bautista Farisé fue el encargado y no dejó pasar la oportunidad de ampliar su ventaja en el encuentro. Resultado parcial 15 - 29 a favor de la visita.
14' ST: ¡Try para Tarucas!
Facundo Cardozo convirtió el try del conjunto local, mientras que "Nacho" Cerruti falló la conversión. El conjunto local descuento, el resultado parcial 15-26 a favor de Pampas.
11' ST: Farisé salvó el try de Tarucas
Después de un gran avance de Tarucas, el equipo local llegó al ingoal, pero el "10" de Pampas evitó el try con una intervención excepcional. El resultado sigue 10-26 a favor del visitante.
7' ST: ¡Tarucas tuvo el descuento!
Tras un maul cerca del ingoal, el árbitro sancionó un knock-on y Pampas reinicia el juego con un scrum.
¡Arrancó el segundo tiempo!
En la Caldera del Parque se disputan los segundos 40 minutos entre Tarucas y Pampas. Hasta ahora, el visitante domina con un 10-26 en el marcador.
¡Final del primer tiempo!
Pampas se impone sobre Tarucas por 10 - 26. Al conjunto de Álvaro Galindo le restan 40 minutos para poder revertir la situación.
31' PT: ¡Conversión!
Farisé, con una patada que roza el poste izquierdo, suma dos puntos más para Pampas. Parcialmente el resultado es 10-26 a favor de la visita.
30' PT: Try para Pampas
Agustín Fraga aceleró en los últimos minutos y aumenta la ventaja a favor del equipo bonaerense por 10-24.
27' PT: Penal para Pampas
También desde el centro del campo de juego, Bautista Farisé no vuelve a fallar un tiro y el resultado se mantiene 10-19 a favor de la visita.
24' PT: Penal para Tarucas
"Nacho" Cerruti no pudo convertir con su patada desde mitad de cancha. Tarucas, de momento, no puede concretar su idea de juego.
22' PT: Try y conversión para Pampas
Tras una imparable carrera de "Pelusa" Cordera, y la posterior conversión de Farisé, el conjunto visitante amplía su ventaja a 10-19.
14' PT: Penal para Tarucas
"Nacho" Cerruti pata y convierte el descuento para Tarucas. El resultado parcial es 10-12 a favor de Pampas.
11' PT: Falló Farisé
El conjunto bonaerense, nuevamente con una patada de Bautista Farisé, no pudo ampliar su ventaja sobre Tarucas. El partido se encuentra 7-12.
10' PT: Try para Pampas
Santiago Cordero es el responsable de que Pampas revierta el resultado.
7' PT: ¡Anotación!
El equipo bonaerense iguala el marcador. Tarucas y Pampas empatan 7-7 el encuentro
6' PT: Try para Pampas
Bautista Farisé pone el descuento para el conjunto visitante
4' PT: ¡Anotación!
Tarucas amplía su diferencia sobre Pampas de la mano de Nacho Cerruti. El resultado parcial es 7-0 a favor del conjunto tucumano.
3' PT: ¡Try de Tarucas!
Mateo Pasquini es el responsable de sumar los primeros 5 puntos para el conjunto local.
¡Empezó el partido!
En la Caldera del Parque, Tarucas y Pampas ya disputan el encuentro.
Cómo llega cada equipo al duelo
Tarucas lidera la tabla con 13 puntos tras vencer a Selknam (41-13), Peñarol (28-18) y Dogos XV (29-26). Pampas es uno de los escoltas con 11 unidades, con triunfos sobre Yacare XV (30-17) y Capibaras XV (25-20) y una caída ante Dogos XV (34-36). Ambos equipos llegan con buen ritmo y la mira puesta en mantener el invicto o escalar posiciones.
Los equipos ya se encuentran en el campo de juego
Tarucas y Pampas ya pisan el césped, a la espera del inicio del encuentro de esta noche.
Pampas ya tiene definido su XV para enfrentar a Tarucas
Titulares: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini, Marcos Camerlinckx, Rodrigo Fernández Criado, Francisco Sluga, Juan Penoucos, Faustino Santarelli, Juan Pedro Bernasconi, Lucas Marguery (C), Bautista Farisé, Santiago Cordero, Juan Cruz Corso, Agustín Fraga, Santiago Pernas, Estanislao Renthel.
Entrena: Juan Manuel Leguizamón.
¡Así forma Tarucas esta noche!
Lo que tenés que saber
Tarucas afronta esta noche uno de los desafíos más duros desde su ingreso al Super Rugby Américas. Enfrente estará Pampas, un equipo con experiencia internacional y nombres de peso que busca consolidarse en la parte alta de la tabla. El conjunto tucumano intentará sostener su buen momento y hacerse fuerte ante su gente en un partido que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.