Cinco series y películas para ver a Jessie Buckley, la Mejor Actriz de los Oscar

Después de una clara racha ganadora en la temporada de premios de este año, Jessie Buckley se hizo también con el premio Oscar por Mejor Actriz. Su participación en “Hamnet”, la película dirigida por Chloé Zhao y coprotagonizada por Paul Mescal, llegó como uno de los grandes logros en la trayectoria de la actriz irlandesa. Una de las grandes sorpresas de las audiencias es que Buckley, con su gran talento, inició en el mundo del cine apenas en 2017.
En “Hamnet”, Buckley interpreta a Agnes, la esposa del escritor inglés William Shakespeare. La película se centra en la vida familiar y de pareja, pero sobre todo en la maternidad y en el duro episodio de la pérdida de Hamnet, uno de sus hijos. En el duelo, la pareja se reconfigurará y transformará su relación con el arte y también con la memoria. Agnes es, en el film, el eje central que muestra a una mujer casi mística.
Series y películas para ver a Jessie Buckley, ganadora del Oscar
Wild Rose (2018) Director Tom Harper
Rose-Lynn Harlan es una escocesa que acaba de salir de prisión. Quiere convertirse en cantante, pero se enfrenta a la responsabilidad de criar a sus dos hijos y de hacer caso omiso a las desaprobaciones de su madre.
Chernobyl (2019) Serie creada por Craig Mazin
Es una miniserie de cinco capítulos en la que Buckley interpreta a la esposa de uno de los bomberos que brindan asistencia en la explosión de uno de los reactores de Chernobyl. La radiación afecta severamente a su pareja y ella lo acompaña mientras las autoridades intentan contener el desastre.
I’m Thinking of Ending Things (2020) Director Charlie Kaufman
Una pareja viaja a visitar a los padres del novio a una zona rural. Buckley encarna un personaje sin nombre, la novia, que piensa en terminar la relación. Pero el viaje se vuelve cada vez más extraño y la enfrenta a una realidad que mezcla fragilidad de identidad con recuerdos y experiencias vividas. La ambición artística y las obligaciones familiares la pondrán en jaque en un entorno que parece más y más hostil.
The Lost Daughter (2021) Directora Maggie Gyllenhaal
En este drama psicológico, Buckley interpreta a Leda de joven, una mujer inteligente atravesada por un profundo conflicto con su propia maternidad. Olivia Colman, la versión adulta de Leda, tiene episodios que se entrelazan con los de su juventud. La película va entretejiendo las ansias de realización personal con los deberes y obligaciones de la maternidad que empiezan a asfixiar a Leda.
Men (2022) Director Alex Garland
Luego de la traumática muerte de su esposo, Harper se retira a una casa alejada para recuperarse y hacer su duelo. Se sorprende cuando, en los bosques que la rodean, empieza a notar una presencia. La película mezcla el terror psicológico con el terror simbólico. El miedo se traslada a los recuerdos de Harper de una relación abusiva.