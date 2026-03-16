Cinco series y películas para ver a Jessie Buckley, la Mejor Actriz de los Oscar

En “Hamnet”, Buckley interpreta a Agnes, la esposa del escritor inglés William Shakespeare. La película se centra en la vida familiar y de pareja, pero sobre todo en la maternidad y en el duro episodio de la pérdida de Hamnet, uno de sus hijos. En el duelo, la pareja se reconfigurará y transformará su relación con el arte y también con la memoria. Agnes es, en el film, el eje central que muestra a una mujer casi mística.