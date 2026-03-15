Premios Oscar 2026: "Una batalla tras otra" se consagró como Mejor Película

Mejor película: "Una batalla tras otra"

“Una batalla tras otra” sigue la historia de un grupo de excombatientes que intentan rehacer sus vidas tras regresar de una guerra reciente. Mientras lidian con traumas físicos y emocionales, deben enfrentar también conflictos familiares, dificultades para reinsertarse socialmente y la sensación de que la violencia no termina con el fin del combate.

La trama avanza a partir de sus vínculos, sus intentos de reconstrucción personal y las tensiones que resurgen cuando el pasado vuelve a irrumpir en el presente. A través de estas experiencias, la película plantea una mirada sobre las secuelas invisibles de la guerra y la lucha cotidiana por encontrar sentido y estabilidad después del conflicto.