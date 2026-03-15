Premios Oscar 2026: "Una batalla tras otra" se consagró como Mejor Película

Mejor película: "Una batalla tras otra"
“Una batalla tras otra” sigue la historia de un grupo de excombatientes que intentan rehacer sus vidas tras regresar de una guerra reciente. Mientras lidian con traumas físicos y emocionales, deben enfrentar también conflictos familiares, dificultades para reinsertarse socialmente y la sensación de que la violencia no termina con el fin del combate.
La trama avanza a partir de sus vínculos, sus intentos de reconstrucción personal y las tensiones que resurgen cuando el pasado vuelve a irrumpir en el presente. A través de estas experiencias, la película plantea una mirada sobre las secuelas invisibles de la guerra y la lucha cotidiana por encontrar sentido y estabilidad después del conflicto.
Mejor actriz protagónica: Jessie Buckley por "Hamnet"
La actuación de Jessie Buckley en "Hamnet" fue uno de los aspectos más celebrados del film, gracias a su interpretación de Agnes, la esposa de William Shakespeare. Su trabajo se caracteriza por una intensidad emocional sostenida que atraviesa la maternidad, el amor y el duelo, construyendo un personaje complejo y profundamente humano. "Quiero dedicarle este precio al caos hermoso que es el corazón de una madre", dijo la actriz muy emocionada.
Mejor actor protagónico: Michael B. Jordan por "Sinners" ("Pecadores")
Jordan es el primer actor que gana un Oscar por interpretar a gemelos en "Sinners" ("Pecadores"). "Dios es bueno. Quiero agradecer al Ryan Coogler que me dio la oportunidad de mostrarme y a todo el equipo por apoyarme. Gracias a todos por apoyarme en mi carrera. Quiero hacerlo bien porque ustedes creen en mí, voy a seguir siendo la mejor versión de mi", fueron las palabras del actor que fue aplaudido de pie por todos los presentes.
Mejor dirección: Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra"
"Me encanta decir que las películas son mi hogar. Muchas gracias, desde el fondo de mi corazón", expresó el director, quien también ganó un Oscar por Mejor guión adaptado.
Mejor canción original: “Golden” de Las guerreras K-Pop
Además de ser la canción de la película animada "Las guerreras K-Pop", "Golden" fue un éxito global y encabezó la lista Billboard, algo inédito para una banda ficticia. Está interpretada por las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes le ponen las voces al grupo musical del filme.
Mejor película internacional: "Sentimental value" ("Valor sentimental")
La noruega "Valor sentimental", de Joachim Trier, gana el Oscar a mejor película internacional. "Compartí la terna con peliculas muy importantes que representan las crisis del pasado y el presente", expresó el director, quien además pidió respeto por los derechos de los niños.
Mejor fotografía: "Sinners" ("Pecadores")
Autumn Durald Arkapaw gana el Oscar a mejor fotografía por "Sinners" ("Los pecadores"). "Quiero agradecer a todas las mujeres de la industria, me sentí muy acompañada por ellas", expresó la realizadora en un emotivo discurso que recibió una ovación unánime.
Mejor montaje: "Una batalla tras otra"
Andy Jurgensen gana el Oscar a mejor montaje por "Una batalla tras otra". Es el cuarto premio para la película de Paul Thomas Anderson.
Mejor sonido: "F1"
Para ambientar la película "F1" se instalaron micrófonos en los escapes y ductos de aire de autos de F1 reales en colaboración con Mercedes, bajo la dirección de la ingeniera de sonido Gwendolyn Yates Whittle.
Mejor banda sonora original: "Sinners" ("Pecadores")
La banda sonora de la película "Pecadores" (2025), dirigida por Ryan Coogler, destaca por una intensa fusión de blues, soul y rock sureño, producida en gran parte por Ludwig Göransson. Incluye temas originales destacados como "I lied to you" interpretada por Miles Caton, y colaboraciones con artistas como Don Toliver, Brittany Howard y Cedric Burnside.
Mejor largometraje documental: "Mr. Nobody against Putin"
“Mr. Nobody against Putin” ("Mr. Nadie contra Putin") es un largometraje documental que sigue la historia de Pavel “Pasha” Talankin, un maestro ruso que decide registrar en secreto cómo la guerra en Ucrania impacta en la vida escolar de su comunidad. Desde su rol dentro del sistema educativo, filma actos, clases y prácticas institucionales que evidencian el avance del nacionalismo y la militarización en la formación de los estudiantes.
Mejor cortometraje documental: "All the empty rooms" ("Todas las habitaciones vacías")
“All the empty rooms” (2025) es un cortometraje documental estadounidense dirigido por Joshua Seftel que aborda el impacto humano de los tiroteos escolares en Estados Unidos desde una perspectiva íntima y emocional.
El film sigue al periodista Steve Hartman y al fotógrafo Lou Bopp, quienes recorren el país durante varios años para documentar y preservar las habitaciones intactas de niños asesinados en tiroteos escolares.
A través de estos espacios personales (con juguetes, fotos y objetos cotidianos) el documental intenta rescatar la memoria de las víctimas y visibilizar el duelo de las familias.
Mejores efectos visuales: "Avatar"
"Avatar: fuego y cenizas" gana el Oscar a los mejores efectos visuales.
La argentina Violeta Kreimer ganó un Oscar por Mejor Cortometraje de Ficción
Se trata del filme “Dos personas intercambiando saliva”, de origen francés, del que Kreimer es una de sus productoras. Sorpresivamente, el rubro terminó empatado con The Singers
Mejor diseño de producción: "Frankestein"
Tamara Deverell y Shane Vieau se llevaron la estatuilla por su trabajo en la producción de "Frankenstein".
"Mejor guión adaptado": Paul Thomas Anderson ("Una batalla tras otra")
El galardón fue para Paul Thomas Anderson por "Una batalla tras otra". El realizador consiguió así su primer Oscar luego de 14 nominaciones a lo largo de su carrera.
Mejor guón original: "Los pecadores"
Ryan Coogler gana el Oscar a mejor guion original por "Los pecadores". “Escribí esta película para mis hijos para decir perdón por el desorden que dejamos en el mundo que les estamos heredando, pero espero que ellos sean la generación que traiga más sentido común y decencia”, expresó el cineasta desde el escenario.
Mejor actor de reparto: Sean Penn
La Academia premió a Sean Penn por su papel en "Una batalla tras otra" , fue el mejor del año. El intérprete no se encontraba en la gala, por lo que no brindó un discurso. En la película interpreta al coronel Steven J. Lockjaw, un antagonista marcado por la ironía y el tono oscuro del filme.
Mejor dirección de casting: Cassandra Kulukundis
"Una batalla tras otra" fue premiada en la flamante categoría de Mejor dirección de casting, que recayó en Cassandra Kulukundis. Este hecho representa un momento histórico para la gala, al tratarse del debut de un reconocimiento formal por parte de la Academia al trabajo de los responsables de conformar los repartos en el cine.
Mejor maquillaje y peinado: Frankestein
Frankenstein vuelve a ganar en esta categoría. El creador del monstruo, Mike Hill, fue reconocido por su labor: "Es un honor estar aquí. Muchas gracias a la Academia, a nuestros compañeros de categoría. Gracias a Oscar Isaac y, por supuesto Jacob Elordi quien se sentó durante 400 horas en la silla de maquillaje. Un agradecimiento especial a Guillermo del Toro, lo lograste, trajiste a Frankenstein de regreso", dijo emocionado.
Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls
Dirigida por Chris Lavis y Maciek Szczerbowski, la producción canadiense sobresalió por la precisión de su animación en stop-motion y por una estética artesanal que evoca un entorno áspero y nostálgico, ambientado en el Montreal de principios del siglo 20.
Mejor diseño de vestuario: Frankenstein
Frankenstein se lleva el premio quien fue recibido por Kate Hawley, quien también ganó en los Critic's Choice, los BAFTAs y los Costume Designers Guild Awards. "Gracias por reconocer nuestro trabajo", expresó la diseñadora Kate Hawley.
Mejor película animada: K‑Pop Demon Hunters (Las guerreras K-Pop)
Mejor actriz de reparto: Amy Madigan
Amy Madigan se llevó el premio a Mejor actriz de reparto por su papel en La hora de la desaparición, donde interpreta a una inquietante villana vinculada con fuerzas oscuras.
El viaje democrático - 1983/2023
La industria cinematográfica tiene este domingo su noche de mayor esplendor con la llegada de la 98.ª entrega de los Premios Oscar, evento que marca el punto culminante de la temporada de premios y que, como no puede ser de otra manera, tendrá a todo Hollywood expectante.
La ceremonia tiene lugar en su sede tradicional, el Dolby Theatre en Ovation Hollywood y promete reunir a las personalidades más influyentes de la pantalla grande en una velada que celebra la excelencia creativa a nivel global.
El encargado de guiar la ceremonia este año es el polifacético Conan O’Brien, reconocido productor, escritor y ganador del premio Emmy. Su estilo dinámico estará acompañado por una lista de presentadores de primer nivel que subirán al escenario para anunciar las distintas categorías.
Entre las figuras confirmadas se encuentran nombres de la talla de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Javier Bardem, Zoe Saldaña y Chris Evans. La nómina de estrellas que participarán de la gala también incluye a talentos como Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Pedro Pascal y Sigourney Weaver, entre muchos otros.