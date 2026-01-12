De qué trata “Hamnet”, la ganadora a mejor película dramática de los Golden Globes 2026

Este domingo, “Hamnet” se convirtió en una de las películas que todo el mundo desea ver antes de los Oscar. Es que la producción dirigida por Chloé Zhao y basada en el libro de la escritora británica Maggie O’Farrell se consagró como la mejor película dramática de la temporada en los Golden Globes. El film, además, se quedó con el premio a mejor actriz de película dramática gracias a la interpretación de Jessie Buckley, que fue enormemente halagada por su trabajo.
Hamnet toma como inspiración hechos de la vida real y, dentro de la historia de Inglaterra, se enmarca en uno de los más grandes episodios de la cultura británica: la vida del escritor William Shakespeare. Aunque el dramaturgo y poeta, interpretado por Paul Mescal, es figura protagónica de la película, realmente Agnes, su esposa, interpretada por Buckley, es quien se lleva todas las miradas.
Hamnet, una historia desgarradora basada en la vida de Shakespeare
El libro tiene como protagonista a Agnes, esposa de Shakespeare, y se centra en un hecho real: la muerte de Hamnet, uno de sus hijos, a los 11 años a raíz de la peste negra. La escritora, que trabajó en el guion junto a Zhao, se tomó la licencia que da vida a la historia: la representación del duelo de una madre que acaba de perder una parte de sí.
Agnes es una madre feliz que cultiva plantas medicinales mientras su esposo trabaja en Londres. Tiene tres hijos a los que cuida con devoción, pero la vida le plantea un inesperado revés cuando Hamnet muere. La película también explora la unión que hay entre el luto de la pareja por la muerte y la creación de Hamlet, tocando aristas como el amor y la resiliencia familiar.
“Hamnet”: mejor película dramática de los Golden Globes
La adaptación de la película estuvo a cargo de la productora de Steven Spielberg y, aunque en un principio Zhao se negó a dirigirla, fue el actor Paul Mescal quien la convenció de darle una oportunidad al proyecto. En principio, la directora declaró que, aunque se había mudado a Inglaterra siendo muy joven, sentía que no tenía nada para decir sobre la vida de Shakespeare por no haber recibido influencia de su obra desde niña, tal como pasa con el resto de los ingleses.
“Paul Mescal dijo que haciendo Hamnet se dio cuenta de que lo más importante de ser un artista es aprender a ser lo suficientemente vulnerable como para permitirnos ser vistos por quiénes somos, no por quienes queremos ser”, destacó la directora en su discurso al recibir el premio. Zhao dirigió y guionó seis películas, entre ellas Nomadland, ganadora del Oscar 2020.