De qué trata “Hamnet”, la ganadora a mejor película dramática de los Golden Globes 2026

“Hamnet”: mejor película dramática de los Golden Globes

La adaptación de la película estuvo a cargo de la productora de Steven Spielberg y, aunque en un principio Zhao se negó a dirigirla, fue el actor Paul Mescal quien la convenció de darle una oportunidad al proyecto. En principio, la directora declaró que, aunque se había mudado a Inglaterra siendo muy joven, sentía que no tenía nada para decir sobre la vida de Shakespeare por no haber recibido influencia de su obra desde niña, tal como pasa con el resto de los ingleses.