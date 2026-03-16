Estas son las siete ciudades de Sudamérica que podrían quedar bajo el agua antes de 2100: dos están en Argentina

Las ciudades que podrían quedar sumergidas para 2100

Investigaciones de Climate Central, citadas por el medio Gizmodo y publicadas en la revista Nature Climate Change, advierten que varias ciudades de América Latina podrían sufrir inundaciones permanentes antes del año 2100. Estas áreas son especialmente vulnerables debido a su proximidad al mar, el crecimiento urbano descontrolado y la falta de infraestructura adecuada para enfrentar los efectos del cambio climático.