¿Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo es Semana Santa?

Con el calendario en marcha y las rutinas laborales y escolares ya en pleno ritmo, muchos argentinos comienzan a preguntarse cuándo llegará el próximo feriado. La expectativa se concentra especialmente en Semana Santa, uno de los períodos más esperados del año por su significado religioso y por la posibilidad de organizar escapadas o descansos prolongados.
A medida que se acerca esta fecha clave, crece el interés por conocer cuántos días faltan y cómo quedará conformado el cronograma de feriados de marzo y abril. La definición del calendario oficial permite planificar viajes, actividades y pausas en medio del año laboral.
¿Cuánto falta para el próximo feriado en Argentina?
Antes de la llegada de Semana Santa, el próximo feriado nacional en Argentina será el 24 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a las víctimas de la última dictadura militar. Se trata de un feriado inamovible que en 2026 caerá martes.
Además, mediante la Resolución 164/2025, el Gobierno dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos, lo que permitirá a quienes se adhieran disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24.
¿Cuándo será Semana Santa y cuánto días tendra ese fin de semana largo?
Uno de los descansos más esperados del año será Semana Santa, que en 2026 llegará a comienzos de abril. Según el calendario oficial del Gobierno, la celebración religiosa se extenderá desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Pascua).
En Argentina, el esquema de feriados durante la Semana Santa será el siguiente:
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo y día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional)
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional inamovible)
- Domingo 5 de abril: Pascua
En otros años, el Jueves Santo suele ser considerado día no laborable, pero en 2026 coincidirá con el feriado nacional del 2 de abril, por lo que el descanso se extenderá desde el jueves hasta el domingo.