¿Cuándo es el próximo finde largo y feriado de marzo y cómo se va a pagar?

¿Cuáles son los días feriados y no laborables en marzo?

El calendario nacional establece el martes 24 de marzo como un feriado inamovible por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Debido a que esta fecha coincide con el segundo día de la semana, el Gobierno determinó que el lunes 23 de marzo funcione como una jornada no laborable con fines turísticos. Esta disposición permite unir el fin de semana con la fecha patria, otorgando así un marco legal que fomenta el desplazamiento de personas y el consumo en los diferentes destinos del país.