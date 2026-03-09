¿Cuándo es el próximo finde largo y feriado de marzo y cómo se va a pagar?

El calendario oficial de marzo ofrece a los argentinos la posibilidad de organizar sus actividades en torno a un periodo de descanso prolongado. Esta estructura surge de la combinación de un feriado nacional de carácter inamovible con una jornada no laborable destinada específicamente a incentivar el movimiento turístico en todo el territorio.
El movimiento y la forma de trabajo en cada fecha requiere especial atención a la normativa de feriados y días no laborables, ya que el impacto salarial y la obligatoriedad de descanso varían según la categoría de cada uno. Mientras que los feriados nacionales imponen condiciones estrictas de remuneración y cese de tareas, las jornadas no laborables quedan sujetas a la decisión final de cada empleador.
¿Cuáles son los días feriados y no laborables en marzo?
El calendario nacional establece el martes 24 de marzo como un feriado inamovible por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Debido a que esta fecha coincide con el segundo día de la semana, el Gobierno determinó que el lunes 23 de marzo funcione como una jornada no laborable con fines turísticos. Esta disposición permite unir el fin de semana con la fecha patria, otorgando así un marco legal que fomenta el desplazamiento de personas y el consumo en los diferentes destinos del país.
Gracias a esta combinación de fechas, se genera un período de descanso extendido que abarca cuatro jornadas consecutivas, iniciando el sábado 21 y finalizando el martes 24. Esta organización del calendario resulta ideal para quienes buscan realizar escapadas de corta distancia o simplemente pausar sus actividades habituales durante el tercer mes del año.
¿Cómo se paga el trabajo durante el 24 de marzo?
La normativa laboral vigente estipula que todo trabajador que presta servicios durante un feriado nacional cobra la suma asignada a esa jornada más una cantidad igual. Por lo tanto, el trabajo realizado el 24 de marzo se abona como el doble de un día habitual. Esta protección legal busca asegurar el respeto al descanso en fechas fundamentales del calendario nacional.