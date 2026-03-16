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Vuelve Mario Pergolini con “Otro día perdido”, pero con una baja en la co-conducción

La baja de Laila Roth del night show desató una serie de especulaciones y la comediante tuvo que salir a dar explicaciones.

Vuelve Mario Pergolini con “Otro día perdido”, pero con una baja en la co-conducción Foto: Eltrece
Hace 2 Hs

El balance de Eltrece fue bueno con “Otro día perdido” y por eso el canal decidió renovar la emisión del programa. Después de unos meses de vacaciones, Mario Pergolini volverá a la conducción para una nueva temporada del ciclo de entrevistas. La apuesta va con todas las fichas, porque ocupará nuevamente el prime time nocturno en la programación del canal.

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública

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Faltan solo dos semanas para volver a ver en pantalla las divertidas e irreverentes entrevistas en las que Pergolini arrincona y es arrinconado por invitados desafiantes. El regreso del programa será el lunes 30 de marzo a las 22.45, en la franja horaria en que actualmente se emite “Yiya”. “Otro día perdido” reemplazará a la serie e irá justo después de “Es mi sueño”, el programa de talentos conducido por Guido Kaczka.

Laila Roth se baja del programa de Pergolini

El anuncio de la baja de Laila Roth de los comentarios del programa se hizo ya hace unas semanas y las dudas estallaron enseguida. En enero, la comediante hizo un video explicando los motivos de su salida de “Otro día perdido”. Para empezar, aseguró que tenía la casilla de mensajes “explotada”. Fue eso lo que la motivó a dejar algunas palabras para el público, que aseguró en redes sociales que la extrañaría.

“No pasó nada”, dijo entre risas Roth. Es que al haber grabado su especial de stand up el año pasado, su agenda laboral era mucho menos agitada. “Pero este año quería retomar mi ritmo de trabajo con las giras, poder hacer las que tenía pendientes como Estados Unidos, Europa”, aseguró. También anticipó que será Evelyn Botto quien la reemplazará. Agustín “Rada” Aristarán seguirá con el rol que ocupó hasta ahora.

Ante el estallido de especulaciones que intentaron explicar la baja de Roth de la próxima temporada, la humorista decidió dar explicaciones para “salvar” a la producción. “Mis compañeros son muy genios, me divertí mucho trabajando con ellos el año pasado. No pasó nada, la productora se portó espectacular conmigo, me pagaban bien… no sé qué más decir”, cerró, nuevamente entre risas.

Botto se sumó también a las bromas por la salida de Roth. “¡Por fin! Toda la verdad. Sí, es cierto. Yo embaracé a Laila”, dijo en una de sus historias de Instagram. Más tarde, la conductora aseguró que empezaría a participar del programa de Pergolini, pero que no podía anticipar nada. Por lo tanto, se desconoce cómo será la dinámica entre el conductor y los coconductores. Pero todo parece indicar que fue Pergolini quien pidió por ella.

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