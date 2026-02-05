Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

"Otro día perdido": cuándo regresa Mario Pergolini a la TV y quién es la famosa que se suma a su equipo

El ciclo de Mario Pergolini regresa al prime time de El Trece con cambios en el equipo, una nueva incorporación y el formato original intacto.

Mario Pergolini hará cambios en Otro día perdido Mario Pergolini hará cambios en "Otro día perdido" Musicas del mundo
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Mario Pergolini tiene todo listo para volver a la televisión con una nueva temporada de "Otro día perdido", que tendrá modificaciones en el equipo y varias incorporaciones que ya despiertan expectativa. El conductor vuelve a apostar por la actualidad, el humor filoso y el formato que lo identifica, con la intención de ajustar aspectos puntuales sin alterar la estructura que dio resultados en su primera etapa.

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública

La temporada anterior de "Otro día perdido" significó el retorno de Pergolini a la TV abierta tras varios años alejado de la pantalla tradicional. El ciclo se apoyó en monólogos, lecturas de la actualidad, entrevistas y comentarios incisivos sobre política, medios y redes sociales. Si bien recibió críticas por el ritmo y algunos segmentos, consiguió instalarse y generar conversación, un logro significativo en el contexto de la televisión actual.

"Otro día perdido": ¿quién será la nueva incorporación al programa de Mario Pergolini?

Mario Pergolini afrontará algunos cambios en la próxima temporada de "Otro día perdido", que volverá al prime time de El Trece a fines de marzo. Si bien en un primer momento se pensó que el equipo se mantendría sin modificaciones tras la confirmación de la continuidad de Agustín “Soy Rada” Aristarán, quien renovó su contrato con el canal, finalmente habrá novedades.

Evelyn Botto se suma al staff del programa de Mario Pergolini Evelyn Botto se suma al staff del programa de Mario Pergolini El Planeta Urbano

La comediante Laila Roth no seguirá en el ciclo y será reemplazada por Evelyn Botto, una incorporación solicitada por el propio conductor. Botto es actriz, cantante y bailarina, con una destacada trayectoria en teatro musical, donde participó en obras como "Drácula", "El violinista en el tejado" y "Company", además de trabajos en televisión y cine. Su llegada suma un perfil más escénico y artístico, en contraste con el tono más ácido y periodístico del programa. En tanto, Alejandro Borensztein y el equipo de guionistas continúan, y el formato se mantendrá sin cambios.

Temas Mario Pergolini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
1

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
2

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
3

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
4

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika
5

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez
6

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Más Noticias
Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Tribus de mamás, exigencias silenciosas y la sensación constante de no estar haciendo lo suficiente

Tribus de mamás, exigencias silenciosas y la sensación constante de no estar haciendo lo suficiente

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Comentarios