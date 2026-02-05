"Otro día perdido": cuándo regresa Mario Pergolini a la TV y quién es la famosa que se suma a su equipo

Mario Pergolini tiene todo listo para volver a la televisión con una nueva temporada de "Otro día perdido", que tendrá modificaciones en el equipo y varias incorporaciones que ya despiertan expectativa. El conductor vuelve a apostar por la actualidad, el humor filoso y el formato que lo identifica, con la intención de ajustar aspectos puntuales sin alterar la estructura que dio resultados en su primera etapa.
La temporada anterior de "Otro día perdido" significó el retorno de Pergolini a la TV abierta tras varios años alejado de la pantalla tradicional. El ciclo se apoyó en monólogos, lecturas de la actualidad, entrevistas y comentarios incisivos sobre política, medios y redes sociales. Si bien recibió críticas por el ritmo y algunos segmentos, consiguió instalarse y generar conversación, un logro significativo en el contexto de la televisión actual.
"Otro día perdido": ¿quién será la nueva incorporación al programa de Mario Pergolini?
Mario Pergolini afrontará algunos cambios en la próxima temporada de "Otro día perdido", que volverá al prime time de El Trece a fines de marzo. Si bien en un primer momento se pensó que el equipo se mantendría sin modificaciones tras la confirmación de la continuidad de Agustín “Soy Rada” Aristarán, quien renovó su contrato con el canal, finalmente habrá novedades.
La comediante Laila Roth no seguirá en el ciclo y será reemplazada por Evelyn Botto, una incorporación solicitada por el propio conductor. Botto es actriz, cantante y bailarina, con una destacada trayectoria en teatro musical, donde participó en obras como "Drácula", "El violinista en el tejado" y "Company", además de trabajos en televisión y cine. Su llegada suma un perfil más escénico y artístico, en contraste con el tono más ácido y periodístico del programa. En tanto, Alejandro Borensztein y el equipo de guionistas continúan, y el formato se mantendrá sin cambios.