"Otro día perdido": cuándo regresa Mario Pergolini a la TV y quién es la famosa que se suma a su equipo

La comediante Laila Roth no seguirá en el ciclo y será reemplazada por Evelyn Botto, una incorporación solicitada por el propio conductor. Botto es actriz, cantante y bailarina, con una destacada trayectoria en teatro musical, donde participó en obras como "Drácula", "El violinista en el tejado" y "Company", además de trabajos en televisión y cine. Su llegada suma un perfil más escénico y artístico, en contraste con el tono más ácido y periodístico del programa. En tanto, Alejandro Borensztein y el equipo de guionistas continúan, y el formato se mantendrá sin cambios.