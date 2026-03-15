Andrés Yllana destacó el trabajo grupal tras la victoria de San Martín sobre Nueva Chicago

San Martín logró una victoria contundente frente a Nueva Chicago por 2 a 0 en la Ciudadela, con goles de Lautaro Ovando y Kevin López, y el entrenador Andrés Yllana aprovechó la conferencia de prensa posterior al encuentro para resaltar el trabajo colectivo del plantel y la importancia de consolidar la identidad del equipo.
“Creo que es un triunfo del grupo y del trabajo que se viene realizando para consolidar lo que pregonamos hace tiempo”, declaró. Reconoció el gran nivel que tiene sus jugadores y valoró el rendimiento colectivo. “Nos cuesta armar la lista de 20 porque dejamos afuera a jugadores que también están en buen nivel. Estoy contento de que ese trabajo se vea reflejado en los puntos, en ganar en casa y dar una alegría a la gente”, relató el DT.
También fue consultado sobre la rapidez con la que el equipo consiguió abrir el marcador y la efectividad mostrada en la primera parte. “El partido salió desde lo táctico, pero los partidos no se ganan en el pizarrón, los ganan los jugadores. Uno trata de ponerlos en la mejor condición posible para potenciar sus virtudes y ver las debilidades del rival, pero el mérito es de ellos”, comentó. A su vez se mantuvo firme en los principios que quiere para su equipo: tener la pelota, atacar rápido, recuperar la pelota rápido al perderla y finalizar las jugadas.
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Sobre la actuación de Facundo Pons, que generó varias situaciones de gol sin poder concretar, Yllana fue contundente. “No tengo nada que decirle porque él sabe, y la gente también se dio cuenta, de que jugó muy bien y aportó mucho al equipo. Tuvo situaciones pero fueron virtudes del arquero rival que le sacó dos pelotas muy buenas. Salió simplemente porque Diego Diellos también está muy bien y queríamos que jugara”, explicó.
Por otro lado, el entrenador destacó la capacidad de sus jugadores para imponerse. “Siempre les digo a los chicos que hay que tratar de jugar el mayor tiempo posible el partido que entrenamos en la semana, y hoy salió durante mucho rato. A veces el rival no te deja, pero hoy los chicos superaron claramente al rival”, comentó el DT.
Yllana también valoró la actuación de Kevin López y Lautaro Ovando, quienes marcaron los goles del triunfo. “Buscábamos generar superioridad en el medio con tres jugadores que manejan bien la pelota: Nico, Laureano y Kevin. Lo de Ovando es producto de la competencia permanente; estaba bien y le tocó jugar y respondió. Si ellos mantienen ese nivel de compromiso y ganas de mejorar día a día, el equipo rinde”, contó el entrenador.
También se deshizo en elogios para con el club y el trato que ha recibido por parte de quienes lo integran. “Estamos comodísimos. La dirigencia y los empleados del club nos dan todo para trabajar y nos hacen sentir como en casa. El equipo va creciendo y el tiempo nos permite trabajar más en los pequeños detalles”, relató. Además, reconoció la importancia de poder tener un buen rendimiento en casa. “Uno siempre quiere ganar para darle una alegría a la gente, y más de local para compartirlo”, se sinceró.
El entrenador destacó además la adaptación del equipo a distintas situaciones de juego, sin perder la identidad que busca imponer en San Martín. “Para este partido salió lo planeado perfectamente, pero todos los partidos son diferentes y hay que ver qué necesitamos para el próximo. Respecto a Kevin López, juega mucho mejor que yo”, concluyó con humor Yllana.