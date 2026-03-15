Andrés Yllana destacó el trabajo grupal tras la victoria de San Martín sobre Nueva Chicago

También fue consultado sobre la rapidez con la que el equipo consiguió abrir el marcador y la efectividad mostrada en la primera parte. “El partido salió desde lo táctico, pero los partidos no se ganan en el pizarrón, los ganan los jugadores. Uno trata de ponerlos en la mejor condición posible para potenciar sus virtudes y ver las debilidades del rival, pero el mérito es de ellos”, comentó. A su vez se mantuvo firme en los principios que quiere para su equipo: tener la pelota, atacar rápido, recuperar la pelota rápido al perderla y finalizar las jugadas.