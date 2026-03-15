Más que camisetas: las historias detrás de la tela

Uniendo generaciones

Para muchos, abrir el cajón y elegir la camiseta para el domingo es un ritual de conexión familiar. Juan Pablo Silva camina por el playón del estadio con una prenda que tiene 24 años. Es un regalo de cumpleaños de su padre y tiene una particularidad que la hace única: una foto de su hijo recién nacido estampada en la espalda. “Mi hijo ya tiene 23 años. Mi viejo estuvo en la dirigencia en la época del ingeniero Natalio Mirkin; esta camiseta ha estado guardada 17 años y hoy decidí sacarla”, cuenta. Para él, la tela es el puente entre tres generaciones: el abuelo dirigente, el padre que la conserva y el hijo que hoy juega al hockey en el club y, aunque en esta ocasión no lo acompañó en persona, sigue presente en ese estampado.