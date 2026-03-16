Las aulas diversas abren un nuevo debate educativo

Un trabajo articulado

El acompañamiento educativo debe entenderse como un proceso en el que intervienen distintos actores. “Es clave pensar la educación como un ecosistema en el que participan la familia, los terapeutas y la escuela. Todos deben trabajar de manera articulada para acompañar al niño dentro del ámbito educativo”, sostuvo Caputo y remarcó que contar con profesionales que orienten ese proceso puede mejorar la experiencia educativa tanto de los estudiantes como de los docentes. Según explicó, ese acompañamiento especializado permite orientar las trayectorias de aprendizaje y brindar herramientas para abordar las distintas necesidades que surgen en el aula.