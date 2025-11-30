El aula, lugar de encuentro en un mundo cambiante

Uno de los asuntos que ocupó las mesas fue la necesidad de recuperar el trabajo conjunto entre padres y docentes. Esa soledad de los chicos (y de los adultos, según marcaron los estudiantes) se replica en la carencia de acompañamiento y la falta de límites, como describieron dos especialistas. “Los límites son un gran tema en la crianza., Un niño que no tiene limites en su casa difícilmente los respete en la escuela. Es el lugar donde se marcan las primeras reglas que ordenan la conducta y la convivencia”, dijo una de ellas, que agregó: “Hoy los adultos estamos muy ocupados, con menos presencia en casa. Pero la disponibilidad no tiene que ver con las horas, sino con la calidad del vínculo. Estar disponible es estar realmente con nuestros hijos, escucharlos mirarlos, compartir con ellos sin pantallas de por medio”. En esto se vio en los problemas de aulas con inclusión. “Vi muchos docentes preocupados y padres agotados. Y también alumnos frustrados que sentían que, por más que estudiaran, nunca lograban los resultados esperados”, dijo una psicóloga. Y la conclusión fue contundente: “Hagamos alianzas entre familias y escuelas -reflexionó-. Si un padre ve que algo afecta a su hijo, que lo hable con los docentes. Y si una escuela necesita apoyo, que convoque a las familias. Educar es una tarea compartida”.