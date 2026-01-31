Nuevo bombardeo israelí en Gaza deja al menos 26 muertos y reaviva la tensión por la tregua

Los misiles impactaron sobre viviendas y campamentos improvisados donde se refugian miles de civiles desplazados, especialmente en áreas como Al Mawasi y el oeste de Jan Yunis. Se trata de uno de los episodios más letales registrados desde que entró en vigencia el cese del fuego, lo que vuelve a encender las alarmas sobre la fragilidad de la tregua.