Israel podría ocupar toda Gaza si Hamas no entrega las armas

La decisión de Israel de cambiar el registro de tierras en Cisjordania para que puedan ser catalogadas como “propiedad del Estado” israelí, y de aumentar los asentamientos ilegales, “forma parte de una clara trayectoria que tiene como objetivo cambiar la realidad sobre el terreno y avanzar hacia una anexión de facto inaceptable”, afirmaron los países en una declaración conjunta. “Estas acciones constituyen un ataque deliberado y directo a la viabilidad de un Estado palestino y a la implementación de la solución de dos Estados”, agregaron los firmantes.