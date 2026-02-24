Israel podría ocupar toda Gaza si Hamas no entrega las armas

TEL AVIV, Israel.- El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich afirmó que el movimiento islamista Hamas podría recibir un ultimátum para entregar sus armas en la Franja de Gaza bajo la amenaza de que el ejército ocupe el territorio palestino.
“Estimamos que en los próximos días, se le dará un ultimátum a Hamas para su desarme y la desmilitarización completa de Gaza”, declaró el político de extrema derecha del partido Sionismo Religioso, en una entrevista con la cadena pública Kan.
Israel lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza en 2023 en respuesta al ataque sin precedentes de Hamas en su territorio el 7 de octubre.
Tras la entrada en vigor de un cese el fuego impulsado por Estados Unidos en octubre, el ejército israelí se replegó a posiciones detrás de una demarcación conocida como la Línea Amarilla, pero todavía controla parte de este territorio palestino.
Acusaciones mutuas
Tanto Hamas como Israel se acusan mutuamente de violar el alto al fuego alcanzado luego de dos años de guerra, y el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo la autoridad del gobierno de Hamas, reportó que 615 personas murieron por fuego israelí desde que comenzó el cese de las hostilidades. Militares israelíes informaron la muerte de cinco soldados en este periodo.
El ministro, miembro del gabinete de seguridad, dijo que si Hamas no cumple con entregar sus armas, el ejército israelí “va a tener la legitimidad internacional y el apoyo estadounidense para hacerlo por sí mismo”.
La segunda fase del cese el fuego en Gaza, que inició en enero, contempla la retirada gradual del ejército israelí y el desarme de Hamas, condición que el movimiento islamista rechaza.
El ejército israelí “va a entrar definitivamente y ocupar Gaza si Hamas no se desarma”, afirmó el político, que indicó que hay en estudio dos o tres planes.
Cerca de 20 países, incluidos Brasil, Francia, España y varios Estados musulmanes, condenaron con firmeza las últimas medidas tomadas por Israel para ampliar su control sobre Cisjordania y declararon que esta estrategia constituye un intento de “anexión de facto”.
La decisión de Israel de cambiar el registro de tierras en Cisjordania para que puedan ser catalogadas como “propiedad del Estado” israelí, y de aumentar los asentamientos ilegales, “forma parte de una clara trayectoria que tiene como objetivo cambiar la realidad sobre el terreno y avanzar hacia una anexión de facto inaceptable”, afirmaron los países en una declaración conjunta. “Estas acciones constituyen un ataque deliberado y directo a la viabilidad de un Estado palestino y a la implementación de la solución de dos Estados”, agregaron los firmantes.
Desde principios de mes, Israel anunció varios planes para aumentar su control de Cisjordania, un territorio que ocupa desde 1967, incluidas zonas que están bajo el control de la Autoridad Palestina en virtud de los acuerdos de Oslo firmados por israelíes y palestinos en la década de 1990 y hoy moribundos.