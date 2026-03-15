Zulma Lobato se casa con su plomero: las fotos del futuro esposo

Zulma Lobato presentó a su nuevo novio, con quien se va a casar, y su amiga La Cuerpo reveló algunos detalles.
Jazmín Salinas, popularmente conocida como La Cuerpo, ayudó en el último tiempo a la mediática y ahora fue la encargada de anunciar la boda."¡Se viene el civil! Su sueño siempre fue vestirse de blanco", escribió en Instagram junto a un álbum de fotos donde se la ve a Zulma Lobato con Claudio, un plomero paraguayo.
"Feliz de verte enamorada con tu nuevo marido, te mereces todo lo lindo del mundo. Lo que empezó como un simple servicio en tu hogar, termino en un hermoso romance", agregó.
"El amor no sabe de género ni edad. Te amo bella amiga. Dejale tu mensajito a Zulma que los va a leer", cerró.
En otro posteo, La Cuerpo adelantó que la boda será a mitad de año y mostró a su amiga en plenos preparativos.
En las imágenes, Zulma parece estar enamorada y entusiasmada por el gran paso que dará.
¿Cómo está Zulma Lobato?
Desde que se alejó de los medios, la vida de Zulma Lobato se convirtió en un infierno. En reiteradas ocasiones pidió ayuda para mejorar su condición, pero en el último tiempo su situación empeoró.
Fue Jazmín Salinas, popularmente conocida como La Cuerpo, quien dio a conocer el preocupante presente de la artista.
A través de las redes sociales, la influencer mostró imágenes de las alarmantes condiciones en las que vivía Zulma Lobato y acusó al prensa Lautaro Reyes de explotarla durante años.
Así vivía Zulma Lobato
"En estas condiciones vivía la señora Zulma Lobato después de 15 años de ser explotada por el gil de Lautaro Reyes. Le pagaba 4 mil pesos por show y no le daba una mano ni para comprarle una lavandina o ayudarla con la limpieza", escribió junto a fotos y videos de la casa sucia, llena de insectos y excremento de perro.
A su vez, La Cuerpo le ofreció trabajo en su stream a Zulma: "Y decir que yo exploto con su imagen… Para dejar en claro, mi streaming es garpado por mí y La Pepona. Somos artistas trans independientes, no tenemos ninguna marca ni canal atrás, pedazo de garca. Lavate la boca antes de hablar de mí".
"Tuvimos que ir con La Pepona a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria y vos la dejaste así después de 15 años de explotación. El colectivo LGBT no te lo va a permitir, vas a tener tu condena social por sacar provecho de una persona enferma. Maricón, viejo sucio, mirá como la tenías", lanzó molesta.
"De corazón, con $1.500.000 que donó la gente, le compramos la heladera, la cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos", concluyó Jazmín, mostrando la ayuda que le dio a Zulma Lobato.