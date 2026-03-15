Anses habilita una ayuda económica para las personas sin trabajo y esta es la forma de tramitarla

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, se deben registrar menos de 12 meses trabajados en los últimos tres años y más de 90 días con aportes durante el último año previo al fin del vínculo laboral. El programa también incluye una modalidad específica para el sector de la construcción, quienes pueden acceder cumpliendo al menos ocho meses de aportes durante los dos años previos al despido o a la finalización de la obra.