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Cómo consumir la avena para calmar la inflamación y el malestar intestinal

Una nutricionista compartió la receta de un batido de avena con alto contenido en fibra.

Cómo consumir la avena para calmar la inflamación y el malestar intestinal Batido
Virginia Daniela Gómez
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Según la Sociedad Argentina de Gastroenterología, entre el 8 y el 22% de la población occidental padece de Síndrome de Intestino Irritable (SII) -o colon irritable-. Para combatir esta afección, una nutricionista compartió la receta de un batido de avena con alto contenido en fibra.

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El SII puede presentarse de diferentes formas con casos más leves o agudos según el organismo. Los principales síntomas incluyen gases, distensión y dolor abdominal o calambres. También hay cambis en los hábitos intestinales y se puede pasar de la diarrea 8SII-D) al estreñimiento (SII-E).

Batido de avena para el colon irritable

Daniela Echeverri Castro, redactora especialista en temática de salud y bienestar, compartió en la revista Mejor con Salud la receta de un batido. Se trata de una mezcla de avena y papaya que contiene una enzima que facilita la digestión de las proteínas. La papaína puede procesar componentes que resultan pesados para el colon.

Ingredientes

- 3/4 de taza de papaya

- 1/2 taza de leche de almendras

- 1/4 de cucharada de canela en polvo

- 1/2 taza de copos de avena

- Hielo a gusto

Preparación

1. Pelar la papaya, preferentemente fría, y cortar la cantidad necesaria

2. Cortarla en cubos y colocarlos en el vaso de la licuadora

3. Incorporar la leche de almendras, la avena y la canela

4. Procesar todo hasta conseguir una bebida sin grumos

5. Agregar hielo antes de beber y batir un poco más

Esta receta es ideal para acelerar la recuperación del colon irritable porque tiene una propiedad antinflamatoria. También es una buena fuente de fibras y antioxidantes que ayudan a fortalecer las defensas.

Si bien Echeverri recomienda tomar este licuado por la mañana en ayunas, aclara que no puede ser un sustituto del desayuno "porque no cuenta con los nutrientes que se requieren a primera hora de la jornada".

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