Cómo consumir la avena para calmar la inflamación y el malestar intestinal

Batido de avena para el colon irritable

Daniela Echeverri Castro, redactora especialista en temática de salud y bienestar, compartió en la revista Mejor con Salud la receta de un batido. Se trata de una mezcla de avena y papaya que contiene una enzima que facilita la digestión de las proteínas. La papaína puede procesar componentes que resultan pesados para el colon.