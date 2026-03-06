El alimento que deberías comer más a medida que envejeces, según un estudio científico

Un complemento, no una solución mágica

Es fundamental aclarar que, aunque el hallazgo es alentador, la pasta de maní no es una "fórmula mágica" para la longevidad. El mismo estudio observó que, durante los seis meses de intervención, no hubo cambios significativos en la velocidad de marcha ni en la masa muscular general. Además, se debe tener en cuenta que el aporte calórico diario adicional, si bien no provocó aumentos de peso en los participantes, debe integrarse de manera consciente en el balance energético personal.