"Vos también podés estar acá": el mensaje de empoderamiento de Addison Rae en su cierre

Mística colectiva y mensaje

La interacción directa alcanzó su punto máximo cuando bailarina descendió del escenario escoltada por guardias de seguridad. En ese instante, sonó el remix de canción Von Dutch para buscar a alguien que deseara "gritar a puro pulmón con ella". El repertorio también recorrió éxitos como Aquamarine e I got it bad, pieza que utiliza fragmentos rítmicos de melodías previas. Las notas envolventes de sus composiciones "hipnotizó al público" presente en sector Flow.