"Vos también podés estar acá": el mensaje de empoderamiento de Addison Rae en su cierre

El festival Lollapalooza Argentina 2026 recibió el esperado debut de Addison Rae durante la segunda jornada en el escenario Flow. La artista con veinticinco años transformó aquel predio mediante una celebración vibrante y orgullo para su comunidad LGBTQ+. Según crónicas del evento, dicha estrella desde redes sociales ejecutó un show de alto impacto que reclamó con éxito el trono de "princesa del pop".
La presentación ocurrió pasadas veinte horas tras la actuación de galesa Marina. El público colmó aquel sector principal para presenciar una metamorfosis de figura que saltó desde pantallas digitales hacia grandes estadios. Durante su saludo inicial, dicha intérprete generó una ovación inmediata al expresar que "Argentina, mis iniciales también son AR" ante miles de seguidores.
Herencia de Britney y estética Y2K
La puesta en escena incluyó una peluca rosa y vestuario de lencería inspirado en giras clásicas de Britney Spears. Junto a su grupo de baile liderado por Patrick, la nominada al Grammy ejecutó movimientos provocativos mientras interpretaba el tema Fame is a Gun. Los asistentes destacaron que la joven "desplegó una coreografía sensual" propia de grandes divas internacionales.
Su propuesta musical fusiona pop maximalista mediante estética nostálgica perteneciente a cultura del nuevo milenio. La artista mantiene vínculos cercanos con figuras como Charli XCX o el cantante queer Troye Sivan para consolidar su imagen icónica. Testigos del recital mencionaron que fanáticos estaban alborotados en valla "cantando a los gritos y con los ojos rojos de llorar".
Mística colectiva y mensaje
La interacción directa alcanzó su punto máximo cuando bailarina descendió del escenario escoltada por guardias de seguridad. En ese instante, sonó el remix de canción Von Dutch para buscar a alguien que deseara "gritar a puro pulmón con ella". El repertorio también recorrió éxitos como Aquamarine e I got it bad, pieza que utiliza fragmentos rítmicos de melodías previas. Las notas envolventes de sus composiciones "hipnotizó al público" presente en sector Flow.
Antes de finalizar noche, protagonista dedicó palabras de aliento hacia jóvenes que sueñan con alcanzar estrellato. Aquella cantante manifestó deseo de que audiencia mire escenario y piense que "vos también podes estar acá". El cierre definitivo llegó con interpretación de Diet Pepsi mientras lucía falda de tules violetas. Dicho momento sirvió como homenaje sonoro a Lana Del Rey, reafirmando que estrella "tiene todo para ser una princesa del pop".