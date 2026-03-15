Las cinco mejores apps para aprender idiomas en 2026: ranking, ventajas y qué dice cada usuario

Puesto 2. Rosetta Stone

La plataforma que recuerda a la famosa piedra que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios se enorgullece en recordar que lleva más de tres décadas en el mercado. Ideal para escuchar y realizar ejercicios de pronunciación inmersivas. Así, se replica el modo en que cada uno aprendió su lengua materna cuando era niño. El secreto está en que las situaciones de la vida real y las imágenes que presenta sumergen al estudiante en el mundo de la lengua nueva.