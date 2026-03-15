Woodstock, Coachella, Lollapalooza: la historia de los festivales

Cada marzo, cuando llega el fin de semana de Lollapalooza, miles de personas cruzan las puertas del Hipódromo de San Isidro probablemente con la sensación de que están entrando en otro mundo. Durante tres días, los planes de fin de semana quedan suspendidos. Adiós a los cafecitos, la siesta, los cumpleaños, los boliches. Estos días, se pasa de un escenario a otro, se descubren artistas nuevos, se come en food trucks, se canta con desconocidos.