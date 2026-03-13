Tormentas eléctricas y caída de granizo: rige alerta amarilla en cuatro provincias

El cielo comenzó a dar señales antes de que llegara el aviso oficial: ráfagas repentinas, nubes densas y un clima inestable que encendió las alarmas en distintas regiones del país. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a cuatro provincias, con fenómenos que podrían intensificarse en cuestión de horas.