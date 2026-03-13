Secciones
Tormentas eléctricas y caída de granizo: rige alerta amarilla en cuatro provincias

El organismo advirtió por lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo en varias provincias del centro y oeste del país durante la noche.

LA GACETA
Por LA GACETA Hace 1 Hs

El cielo comenzó a dar señales antes de que llegara el aviso oficial: ráfagas repentinas, nubes densas y un clima inestable que encendió las alarmas en distintas regiones del país. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a cuatro provincias, con fenómenos que podrían intensificarse en cuestión de horas.

Según el informe, las tormentas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 milímetros, con la posibilidad de que estos registros sean superados de manera puntual.

¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas?

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por la advertencia por tormentas serán La Pampa, Río Negro, San Luis y Mendoza, donde se esperan fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

Advertencias del SMN ante una alerta por tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Comentarios