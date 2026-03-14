Tres provincias argentinas, otra vez con alerta meteorológica naranja por lluvias

Alerta meteorológica amarilla en el NOA

El Noroeste Argentino también está bajo alerta, pero de primer nivel. Una franja de color amarillo recubre la franja central del norte del mapa y abarca el este de Jujuy, la mitad este de Salta, Tucumán –a excepción de una región de los Valles Calchaquíes–, Santiago del Estero –a excepción de la esquina noreste–, el sudeste de Catamarca, la mitad norte y oeste de Córdoba, el norte de San Luis y el noroeste y parte del centro de Santa Fe.