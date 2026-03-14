Tres provincias argentinas, otra vez con alerta meteorológica naranja por lluvias

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las precipitaciones del trimestre superarían los valores habituales. Las emisiones de alertas meteorológicas del Sistema de Alerta Temprana (SAT) están en consonancia con el informe. Es que cada semana, más de una decena de provincias son afectadas por fenómenos meteorológicos intensos, en este caso, lluvias y tormentas.
La alerta de este sábado comprende a 14 provincias, entre las cuales hay algunas que están más comprometidas. La alerta naranja abarca una pequeña región en la Patagonia hoy, pero se extenderá a gran parte de una provincia el domingo. En paralelo, seguirán las alertas amarillas, pero solo en siete provincias, por tormentas, vientos fuertes y viento zonda.
Fin de semana con alerta naranja por lluvias
La región señalada en color naranja en el mapa del SAT indica a la población que debe prepararse. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, explica el SMN. Estas condiciones se darán en el rincón sudoeste de Neuquén, el sudoeste de Río Negro y una pequeña región al noroeste de Chubut.
La alerta del segundo nivel –el primero es el amarillo– empezará a regir esta noche en regiones cordilleranas. Habrá lluvias, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros. No se descartan nevadas en las zonas más altas del territorio.
El domingo la alerta se correrá ligeramente y se concentrará en la provincia de Neuquén, que tendrá toda la región oeste –y una parte más extendida hacia el centro de la provincia en la mitad norte– señalada bajo alerta naranja. Lo mismo sucederá con el extremo oeste de Río Negro. La advertencia regirá a partir de la tarde de mañana y se esperan condiciones similares a las anunciadas para el sábado.
Alerta meteorológica amarilla en el NOA
El Noroeste Argentino también está bajo alerta, pero de primer nivel. Una franja de color amarillo recubre la franja central del norte del mapa y abarca el este de Jujuy, la mitad este de Salta, Tucumán –a excepción de una región de los Valles Calchaquíes–, Santiago del Estero –a excepción de la esquina noreste–, el sudeste de Catamarca, la mitad norte y oeste de Córdoba, el norte de San Luis y el noroeste y parte del centro de Santa Fe.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas acompañadas por lluvias abundantes, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros durante la tarde y la noche del sábado. En Córdoba y San Luis, en cambio, la alerta regirá durante esta mañana.