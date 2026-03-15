La gala de los Oscar: Cuáles son las películas favoritas y la incógnita

“Pecadores” cosecha 16 nominaciones
“Pecadores” (HBO Max) se sitúa en tiempos de la gran depresión en EEUU, para construir un relato de terror gótico con elementos sobrenaturales y una mirada sobre el racismo y la segregación. Dirigida, escrita y producida por Ryan Coogler, tiene como protagonista a Michael B. Jordan desdoblado en dos hermanos gemelos criminales que regresan a su ciudad natal para montar un bar de blues. La película ya tiene su lugar en la historia: ostenta el récord de haber cosechado la mayor cantidad de nominaciones con 16 candidaturas, pero no es la favorita a los grandes premios. Muy probablemente gane en mejor elenco (categoría que debuta) y guión original, y Delroy Lindo bien se merece la estatuilla a actor secundario; las chances de Jordan crecieron por el escándalo con Timothée Chalamet.
“Una batalla tras otra” lleva las de ganar
La comedia no es un género amablemente visto en los Oscar, por lo cual que “Una batalla tras otra” (HBO Max) haya reunido 13 candidaturas y sea la clara favorita para ganar en mejor película, director (Paul Thomas Anderson), guión adaptado, edición y fotografía es un dato relevante. El filme ironiza sobre un revolucionario retirado y adicto a las drogas, cuya preocupación central es cuidar a su hija cuando el veterano militar que lo persiguió vuelve a la acción, con personajes extravagantes en medio de violencia política, supremacistas blancos y persecución a los migrantes, que le dan el anclaje actual al tema. Es difícil que Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor o Benicio del Toro ganen en sus categorías actorales, pero Sean Penn se lo merece en reparto.
“Valor sentimental” defiende sus chances
El Oscar a mejor producción internacional tiene un dueño casi seguro, salvo un imprevisto sorprendente. La noruega “Valor sentimental” llega a esta noche con nueve nominaciones, ya que aparte de esta categoría global figura en mejor película en general, dirección y guión original para Joachim Trier, actuaciones para Renate Reinsve, Inga Ibsdotter, Elle Fanning y Stellan Skarsgård (bien podría ganar como secundario) y montaje. Es una trama que gira alrededor de un drama familiar profundo entre un padre distanciado de sus hijas, quienes perdieron recientemente a su madre, dentro de una relación marcada por lo artístico, a partir de lo cual bien podría decirse que es el cine mirándose para adentro y la importancia de las relaciones y los vínculos. La película puede verse en la plataforma Mubi.
“Frankestein” vuelve a la vida con nueve postulaciones
Guillermo del Toro asumió el desafío de contar la muy visitada historia de “Frankenstein” como una película de ciencia ficción gótica, y alegó haber tratado de ser fiel -a su estilo, obviamente- a la oscura novela original de Mary Shelley de 1818, contando la trama desde dos miradas. El resultado devino en nueve candidaturas incluyendo a mejor filme y guión adaptado, pero la suya propia a director quedó en el camino y no tuvo mucha suerte en lo actoral, donde sólo figura Jacob Elordi en reparto por su interpretación del muerto que vuelve a la vida. En cambio, esta producción de Netflix es la favorita en los rubros técnicos de vestuario (brillante trabajo de Kate Hawley), maquillaje y peinado (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey) y diseño de producción (Tamara Deverrell y Shane Vieau), pero no en sonido, banda sonora ni fotografía.
“Marty supremo” llega con pocas ilusiones
La vida de un jugador de ping-pong que tiene una ambición sin límites, cae en los partidos arreglados, engaña a sus parejas para esquilmarlas y se redime fue la gran sorpresa del año pasado. “Marty Supremo” reunió nueve nominaciones al Oscar, pero sólo la de mejor actor protagónico llega con chances para esta noche, pese a que Timothée Chalamet hizo todo lo posible para perder con sus repudiadas declaraciones minimizando la ópera y el ballet como expresiones artísticas. Así, cuando todo indicaba que ya debía estar escribiendo su discurso de agradecimiento, el rubro pasó a ser el que más incertidumbre tiene. Lo cierto es que el filme de Amazon Prime Video instaló su nombre en las listas a mejor producción, director (Josh Safdie), guión original (Ronald Bronstein y Safdie), edición, casting, fotografía, vestuario y dirección de arte.
“Hamnet”, una tragedia de la vida real al escenario
William Shakespeare y su esposa Agnes celebran el nacimiento de su hijo, Hamnet. Sin embargo, la tragedia los golpea cuando el niño muere a los 11 años, lo que inspira al dramaturgo a escribir su obra maestra “Hamlet”. Esta es la sinopsis de “Hamnet”, el filme que afronta la importancia del amor y la ruptura por una pérdida y que cosechó ocho postulaciones a los Oscar y por el cual nadie duda que la irlandesa Jessie Buckley recibirá el de mejor actriz protagónica, repitiendo lo logrado en los Globo de Oro y los Bafta. Mucho más difícil es que consiga los de mejor producción (donde figuran Steven Spielberg y Sam Mendes), dirección para Chloé Zhao (la realizadora china ya ganó un Oscar por “Nomanland” y es la única mujer candidata en esta categoría este año), guión adaptado, reparto, vestuario, diseño y banda sonora original.
“El agente secreto”, nueva apuesta brasileña
El año pasado, el cine brasileño ganó su primer Oscar con “Aún estoy aquí”, una película basada en la historia real de un político detenido y secuestrado durante la dictadura militar en su país. Ahora repite contexto en “El agente secreto”, un thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho sobre un profesor universitario perseguido por el régimen por sus ideas, que busca a su hijo en medio de la huida, que en sí es una reconstrucción de cómo era la vida cotidiana en los años del terror estatal. Nominada a mejor película, actor protagónico (Walter Moura), película internacional y casting, podría volverse sin ninguna estatuilla por el nivel de sus rivales, ya que corre con desventaja pese a la fuerte campaña de promoción y tampoco la ayuda el antecedente de la victoria de 2025 con un argumento similar. Está disponible en Mubi.
“Bugonia”, una conspiración para destruir la tierra
La dupla que componen el director griego Yorgos Lanthimos y la actriz Emma Stone es fructífera en grandes títulos, y tuvo su punto más alto en la premiada “Pobres criaturas”. El año pasado volvieron a vincularse para “Bugonia”, una particular comedia sobre dos hombres obsesionados con las teorías de la conspiración, que secuestran a la CEO de una importante empresa cuando se convencen de que es una extraterrestre que quiere destruir la Tierra. El resultado fue cuatro nominaciones a los Oscar, aunque lo más probable es que terminen la gala sin ninguna estatuilla. El filme compite en mejor película, actriz protagónica (para Stone, quien también es productora), banda sonora y guión adaptado por Will Tracy, ya que es una versión de la película surcoreana de 2003 “Save the green planet”, de Jang Joon-hwan.
“F1: la película” es fuerte en los rubros técnicos
Fue la gran sorpresa en los anuncios de los Oscar: “F1, la película” (disponible en Apple TV+) apareció con cuatro nominaciones, de las cuales es la máxima candidata para quedarse con el premio a mejor sonido y puede pelear en edición, pero sin chances para película y efectos visuales (donde la favorita es “Avatar: fuego y ceniza”). Las postulaciones ubican las fortalezas del filme en los rubros técnicos antes que los artísticos, como una producción promocional que contó con el aval de la máxima categoría de competiciones de velocidad e incluso con el desfile en pantalla de sus principales corredores, incluyendo a Franco Colapinto. Joseph Kosinski dirige a Brad Pitt como un veterano piloto que regresa a las pistas para ayudar al novato Damson Idris.
“Sueños de trenes” bucea en la sensibilidad humana
“Sueños de trenes” es el inevitable aporte de humanidad y emoción profunda y sencilla a la vez que toda gala de los Oscar debe tener. Esta película dramática estadounidense, accesible en Netflix, completa la grilla de las 10 candidatas a mejor producción, y además disputa en las categorías canción, guión adaptado y fotografía de Adolpho Veloso, la única en la cual tiene ciertas aspiraciones por las imágenes captadas en Idaho. Dirigida por Clint Bentley, quien coescribió el libreto con Greg Kwedar sobre una novela corta de Denis Johnson, es protagonizada por Joel Edgerton, Felicity Jones, Clifton Collins Jr., Kerry Condon y William H. Macy, y narra los 80 de la vida de un niño huérfano, que deviene en obrero en distintos empleos, donde es testigo de atrocidades pero sin perder la esperanza en el futuro.