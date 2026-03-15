La gala de los Oscar: Cuáles son las películas favoritas y la incógnita

William Shakespeare y su esposa Agnes celebran el nacimiento de su hijo, Hamnet. Sin embargo, la tragedia los golpea cuando el niño muere a los 11 años, lo que inspira al dramaturgo a escribir su obra maestra “Hamlet”. Esta es la sinopsis de “Hamnet”, el filme que afronta la importancia del amor y la ruptura por una pérdida y que cosechó ocho postulaciones a los Oscar y por el cual nadie duda que la irlandesa Jessie Buckley recibirá el de mejor actriz protagónica, repitiendo lo logrado en los Globo de Oro y los Bafta. Mucho más difícil es que consiga los de mejor producción (donde figuran Steven Spielberg y Sam Mendes), dirección para Chloé Zhao (la realizadora china ya ganó un Oscar por “Nomanland” y es la única mujer candidata en esta categoría este año), guión adaptado, reparto, vestuario, diseño y banda sonora original.