Secciones
Mundo

Inundaciones históricas desatan una invasión de cocodrilos en este país y generan alarma global

Los anegamientos provocaron la evacuación de miles de personas mientras que la baja visibilidad del agua estancada no permite advertir el peligro.

Un cocodrilo en una zona inundada de Australia. (Imagen: Shutterstock) Un cocodrilo en una zona inundada de Australia. (Imagen: Shutterstock)
Hace 1 Hs

En el mundo las lluvias no dan tregua. Así como en Tucumán y en la Argentina, en el punto opuesto del mapa se vive también una realidad angustiante. Tras un fin de semana de precipitaciones implacables, el norte de Australia se encuentra sumido en una crisis doble: por un lado, el desborde de los ríos que arrasa con todo a su paso; por el otro, la aparición de huéspedes inesperados y sumamente peligrosos en las zonas urbanas.

Australia le concedió asilo a cinco jugadoras de Irán mientras el resto de la delegación emprende el regreso a Teherán

Australia le concedió asilo a cinco jugadoras de Irán mientras el resto de la delegación emprende el regreso a Teherán

El escenario más crítico se vive en el Territorio Norte, donde las inundaciones forzaron la evacuación de miles de personas. Sin embargo, el riesgo no termina al abandonar las casas, ya que el agua estancada y las corrientes se convirtieron en el hábitat temporal de cientos de reptiles que acechan en lugares donde antes caminaba la gente.

El riesgo oculto bajo la superficie

Las autoridades locales describieron la gravedad de la situación. La visibilidad es nula bajo el agua marrón que cubre las calles, y es precisamente allí donde los depredadores encuentran su ventaja. La policía intensificó los patrullajes, no solo para asistir a los damnificados, sino para monitorear el movimiento de estos animales.

"Hay cocodrilos absolutamente en todas partes. Por favor, no te metas en el agua. El mensaje es claro: no nades, por dos razones, por las rápidas corrientes del río y porque es allí donde los cocodrilos están más activos", declaró el comandante Shaun Gill durante una conferencia de prensa que mantuvo en vilo a la región.

Prioridad absoluta en salvar vidas

La ciudad de Katherine, un enclave remoto de 6.000 habitantes, está sufriendo su peor inundación en casi tres décadas. El desborde es de tal magnitud que los equipos de rescate tuvieron que utilizar helicópteros para poner a salvo a más de mil personas que quedaron atrapadas en los techos de sus viviendas, rodeadas por el agua y la amenaza de los reptiles.

"La situación es muy difícil", subrayó Gill, quien además insistió en que la población debe mantener la calma y permanecer en los refugios elevados hasta que el nivel del cauce descienda. La prioridad de las fuerzas de seguridad es evitar tragedias evitables mientras aguardan que el pronóstico meteorológico dé un respiro en los próximos días.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
The “Pichon” Show
1

The “Pichon” Show

Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika
2

Los macabros detalles que surgieron en el caso Érika

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío
3

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

Con cambios en su agenda, Milei llega el jueves a Tucumán
4

Con cambios en su agenda, Milei llega el jueves a Tucumán

Un cumpleaños triste: la historia de Miguel, que perdió todo
5

Un cumpleaños triste: la historia de Miguel, que perdió todo

Video: así fue el accidente entre Colapinto y Ocon
6

Video: así fue el accidente entre Colapinto y Ocon

Más Noticias
El emotivo momento en el que Gasly felicita a Colapinto tras un gran cierre de carrera en Shanghái

El emotivo momento en el que Gasly felicita a Colapinto tras un gran cierre de carrera en Shanghái

Video: así fue el accidente entre Colapinto y Ocon

Video: así fue el accidente entre Colapinto y Ocon

The “Pichon” Show

The “Pichon” Show

En Santa Rosa de Leales, una parroquia quedó convertida en centro solidario

En Santa Rosa de Leales, una parroquia quedó convertida en centro solidario

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

Un cumpleaños triste: la historia de Miguel, que perdió todo

Un cumpleaños triste: la historia de Miguel, que perdió todo

Con cambios en su agenda, Milei llega el jueves a Tucumán

Con cambios en su agenda, Milei llega el jueves a Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1943. Escaba en obra, “el dique liviano más grande del mundo”

Recuerdos fotográficos: 1943. Escaba en obra, “el dique liviano más grande del mundo”

Comentarios