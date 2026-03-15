Inundaciones históricas desatan una invasión de cocodrilos en este país y generan alarma global

En el mundo las lluvias no dan tregua. Así como en Tucumán y en la Argentina, en el punto opuesto del mapa se vive también una realidad angustiante. Tras un fin de semana de precipitaciones implacables, el norte de Australia se encuentra sumido en una crisis doble: por un lado, el desborde de los ríos que arrasa con todo a su paso; por el otro, la aparición de huéspedes inesperados y sumamente peligrosos en las zonas urbanas.