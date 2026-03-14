Opinión› PARECERES Tucumán y el agua: una relación tan vital como contradictoria Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 1 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánEl CadillalDique La AngosturaEscabaBenjamín PazFederico Pelli Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Al mal tiempo: la esquina de Casal y el río de Heráclito Recuerdos fotográficos: 1980. El actor de “Expreso de medianoche” visita Tucumán Recuerdos fotográficos: 1999. Revuelo de las autoridades por los niños rumanos que tocaban el acordeón en la peatonal Disparen contra Morrissey Recuerdos fotográficos: 1969. Nace “Tiffany’s”, boite inspirada en la Costa Brava española Lo más popular España se suma a los países que restringen el consumo de bebidas energéticas Volvieron las Spice Girls, pero no a los escenarios En plena cuenta regresiva para la entrega de los Oscar, la Academia convocó a Barbra Streisand Según el Feng Shui ni los libros, ni los dispositivos electrónicos son las principales causas que impiden descansar Y los Oscar serán presentados por… En China la IA es heroína, pero con límites establecidos por los tribunales