Australia le concedió asilo a cinco jugadoras de Irán mientras el resto de la delegación emprende el regreso a Teherán

Lo que comenzó como una protesta simbólica en el campo de juego ha derivado en una crisis diplomática. Luego de días de incertidumbre y negociaciones secretas, el Gobierno de Australia oficializó este lunes la concesión de asilo político a cinco integrantes de la selección femenina de Irán. La decisión, confirmada por el ministro del Interior, Tony Burke, permitió que las futbolistas fueran trasladadas por la policía federal a un refugio seguro, apenas horas antes de que el resto del plantel abordara un vuelo de regreso hacia un país marcado por la inestabilidad y el luto tras la reciente muerte del ayatolá Alí Jamenei.