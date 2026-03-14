Helado de queso parmesano, empanadas de pato y caviar: este será el exótico menú de los Oscar 2026

Hollywood se prepara para una de sus noches más esperadas, la 98.ª edición de los Premios de la Academia 2026, donde no solo están en marcha los preparativos para la ceremonia de entrega de estatuillas, sino también para el exclusivo y extravagante Baile de los Gobernadores, la fiesta posterior que por esta vez ofrecerá un banquete a casi 2000 invitados. Este exquisito festín no escatima en costos ni tampoco en los platillos sofisticados. En una entrevista para el medio California Live, el legendario chef Wolfgang Puck contó cuál será el programa gastronómico de la noche, resaltando que buscará superarse con sus ingredientes, métodos y preparaciones.