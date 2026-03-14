Helado de queso parmesano, empanadas de pato y caviar: este será el exótico menú de los Oscar 2026

En una gala como los Premios Oscar, la atención a los detalles es minuciosa. Asientos cómodos para las horas de celebración, mesas enfundadas con elegantes manteles de alto contraste y una iluminación que induce a una velada glamurosa. Además de un sistema sofisticado de selección para los largometrajes galardonados, la comida también es escogida con el cuidado que supone un evento de semejante envergadura.
Hollywood se prepara para una de sus noches más esperadas, la 98.ª edición de los Premios de la Academia 2026, donde no solo están en marcha los preparativos para la ceremonia de entrega de estatuillas, sino también para el exclusivo y extravagante Baile de los Gobernadores, la fiesta posterior que por esta vez ofrecerá un banquete a casi 2000 invitados. Este exquisito festín no escatima en costos ni tampoco en los platillos sofisticados. En una entrevista para el medio California Live, el legendario chef Wolfgang Puck contó cuál será el programa gastronómico de la noche, resaltando que buscará superarse con sus ingredientes, métodos y preparaciones.
Oro y cocina japonesa: el lujoso banquete de los Oscar
Puck afirmó en el programa que el catering de este ciclo se propone elevar la vara una vez más. Con un equipo de más de 120 chefs en cocina, la logística es tan milimétrica como la dirección de una película premiada: el servicio comienza a marchar en el instante exacto en que se anuncia al "Mejor Director". Es allí cuando los hornos se encienden para que los platos lleguen a la mesa en su punto máximo de frescura.
La opulencia se traduce en números que marean: se alistarán más de 160 kilos de carne wagyu japonesa A5, 270 kilos de salmón ahumado de elaboración propia y una selección de mariscos que incluye atún aleta amarilla y bacalao negro japonés. Para coronar la sofisticación, la cocina dispone de 13,6 kilos de caviar Kaluga y nada menos que 7,5 litros de metal precioso líquido de 24 quilates, destinados a dar ese brillo final que solo Hollywood puede costear.
El exótico gusto dulce de la noche
El menú del Baile de los Gobernadores 2026 es una danza entre lo reconfortante y lo experimental. Junto a clásicos infaltables como el pastel de pollo con trufa negra y las mini hamburguesas de Wagyu, en esta temporada debutarán platos como el agnolotti de alcachofa y las empanadillas de pato confitado. Sin embargo, el centro de las conversaciones será, sin duda, el postre.
Además del tradicional strudel de manzana —una receta heredada de la madre de Puck—, las estrellas podrán probar sabores de helado fuera de serie, destacándose uno de parmesano con trufas negras que promete ser la "dulce sorpresa" de la noche. Y como nadie se va con las manos vacías, cada invitado recibirá una réplica del Oscar elaborada en chocolate y recubierta en láminas áureas comestibles.
Brindis de alto nivel en los Oscar 2026
Para acompañar semejante despliegue gastronómico, la barra no se queda atrás. Por noveno año consecutivo, Tequila Don Julio lidera la carta de tragos, esta vez con la colaboración de Lorenzo Antinori, cuyo establecimiento fue elegido el mejor bar del mundo en 2025.
Entre las preparaciones estrella figuran el cóctel "Best in Show", una refrescante mezcla con notas de pepino y flor de saúco, y "The Sequel", un trago sofisticado que combina tequila añejo con café frío de Oaxaca y chocolate, decorado con pintura de vainilla dorada. Es un despliegue de recursos tan vasto que, según los organizadores, "se utilizará tanto agave como el peso de un elefante" para asegurar que a ninguna celebridad le falte su copa.