Premios Oscar 2026: qué argentinos están nominados y dónde ver la gala en vivo

Nacida en Los Ángeles, es hija de inmigrantes argentinos provenientes de Río Tercero, Córdoba. No es la primera vez que integra la lista de candidatas: en 2023 fue nominada por su trabajo en Babylon, de Damien Chazelle. Antes de consolidarse en Hollywood, participó en proyectos como la serie Mad Men y las películas Her y Manchester by the Sea, hasta asumir el rol de diseñadora de producción en Licorice Pizza.