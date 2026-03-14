Premios Oscar 2026: qué argentinos están nominados y dónde ver la gala en vivo

La cuenta regresiva para los Premios Oscar 2026 ya comenzó y la expectativa crece en torno a los artistas y producciones que competirán por las estatuillas más prestigiosas del cine. En esta edición, Argentina vuelve a tener presencia en distintas categorías, lo que despierta el interés del público y la industria.
Aunque la película argentina Belén, dirigida por Dolores Fonzi, quedó fuera de la categoría a Mejor película internacional, hay tres representantes con raíces argentinas que competirán por una estatuilla. Las nominaciones reflejan el reconocimiento internacional al talento vinculado al país y el alcance global de las producciones en las que participan.
Además del seguimiento de las candidaturas, muchos espectadores buscan saber cómo y dónde ver la gala en directo. Con distintas opciones de transmisión, el evento podrá seguirse desde Argentina y el resto del mundo.
¿Quiénes son los argentinos nominados a los Premios Oscar 2026?
Florencia Martin: nominada a Mejor diseño de producción
Entre las figuras con raíces argentinas que dirán presente en la gala se encuentra Florencia Martin, nominada por su labor en Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson. La película compite en varias categorías y la diseñadora buscará obtener el premio a Mejor diseño de producción.
Nacida en Los Ángeles, es hija de inmigrantes argentinos provenientes de Río Tercero, Córdoba. No es la primera vez que integra la lista de candidatas: en 2023 fue nominada por su trabajo en Babylon, de Damien Chazelle. Antes de consolidarse en Hollywood, participó en proyectos como la serie Mad Men y las películas Her y Manchester by the Sea, hasta asumir el rol de diseñadora de producción en Licorice Pizza.
Violeta Kreimer: nominada como productora a Mejor cortometraje de ficción
Otra presencia argentina será la de Violeta Kreimer, productora del cortometraje Deux personnes échangeant de la salive, que compite en la categoría Mejor cortometraje de ficción.
Kreimer nació en Vicente López y residió en el país hasta los 20 años, cuando se trasladó a París para continuar su formación. Allí desarrolló una trayectoria vinculada al arte contemporáneo antes de dedicarse al cine.
El corto que produce se sitúa en un mundo distópico donde la violencia está normalizada y narra la historia de una mujer que se enamora de una vendedora en una sociedad en la que besarse está penado con la muerte.
Santiago Fillol: nominado como coguionista a Mejor película internacional
El tercer representante es Santiago Fillol, coguionista de Sirat: trance en el desierto, dirigida por Oliver Laxe y nominada a Mejor película internacional.
Nacido en Córdoba en 1977, reside desde hace más de dos décadas en Barcelona, donde también ejerce como docente en la Universitat Pompeu Fabra. Tras conocerse la nominación, expresó su emoción ante medios argentinos y destacó el orgullo de ver reconocida una película que, según sus palabras, surge de la intuición y no responde a fórmulas ni estrategias.
Cómo ver los Oscar 2026 y la cobertura desde la alfombra roja
La cobertura televisiva comenzará a las 19 horas con un pre-show exclusivo de TNT y HBO Max conducido por la presentadora mexicana Lety Sahagún y el productor argentino Axel Kuschevatzky.
Desde Los Ángeles, ambos estarán a cargo de la previa de la ceremonia, con entrevistas y acceso a los nominados mientras atraviesan la alfombra roja en camino al teatro donde se desarrollará la gala.
A las 21 comenzará la ceremonia principal, que este año estará conducida por el comediante, guionista y productor estadounidense Conan O’Brien, ganador del premio Emmy y una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense.