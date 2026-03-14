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Seguridad y Desarrollo Social trasladaron mercadería para asistir a los damnificados del temporal

Participaron en la logística distintas reparticiones estatales.

Operativo oficial. COMUNICACIÓN PÚBLICA Operativo oficial. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

En la tarde de este viernes, personal de la Policía de Tucumán, del Servicio Penitenciario, de la Dirección Provincial de Vialidad y Obras Públicas colaboró en la logística para trasladar artículos destinados a asistir a las personas afectadas por las inundaciones

Se trata de mercadería incautada durante el Operativo Lapacho que, tras una gestión coordinada entre los ministerios de Desarrollo Social y Seguridad, será distribuida entre los tucumanos que más lo necesiten.

“Tucumán necesita un plan integral para enfrentar las inundaciones”

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El importante operativo contó con distintas etapas. La primera, la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo para la obtención de los recursos que se destinarán para las personas damnificadas; segundo, la búsqueda y traslado hacia los depósitos de Desarrollo Social, lugar donde fueron clasificados y quedaron a disposición del Ministerio Interior para resolver, de manera eficiente, su destino, informaron en el Gobierno.

La logística para el traslado de varias toneladas de ropa, calzado y mochilas, entre otros artículos, estuvo supervisada por funcionarios del Ministerio de Seguridad. Entre ellos, el director de Bienestar Policial y Penitenciario, Héctor Gómez Nacusse y por el Ministerio de Desarrollo Social, el titular de la Dirección de Asistencia Directa, Sergio Orellana

Traslado de mercadería. COMUNICACIÓN PÚBLICA Traslado de mercadería. COMUNICACIÓN PÚBLICA

Además, colaboraron otras dependencias como Vialidad de la Provincia, que depende del Ministerio de Obras Públicas, que puso a disposición un camión y personal para el traslado hasta los depósitos.

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