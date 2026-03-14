Seguridad y Desarrollo Social trasladaron mercadería para asistir a los damnificados del temporal

El importante operativo contó con distintas etapas. La primera, la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo para la obtención de los recursos que se destinarán para las personas damnificadas; segundo, la búsqueda y traslado hacia los depósitos de Desarrollo Social, lugar donde fueron clasificados y quedaron a disposición del Ministerio Interior para resolver, de manera eficiente, su destino, informaron en el Gobierno.