Empieza la entrega del Boleto Estudiantil Gratuito para estudiantes terciarios y universitarios

Las clases universitarias empezaron con disparidad en las diferentes dependencias académicas. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya hizo entrega de los boletos para estudiantes de los niveles educativos obligatorios. A partir de la semana que viene se habilitarán también las tarjetas SUBE para estudiantes de los niveles terciario y universitario, para que puedan viajar de forma gratuita en las líneas urbanas.