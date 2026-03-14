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Empieza la entrega del Boleto Estudiantil Gratuito para estudiantes terciarios y universitarios

Estudiantes tucumanos del nivel superior podrán habilitar sus tarjetas a partir del lunes. Pero deberán asistir a la Dirección de Respuesta Rápida según el cronograma indicado.

Empieza la entrega del Boleto Estudiantil Gratuito para estudiantes terciarios y universitarios Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

Las clases universitarias empezaron con disparidad en las diferentes dependencias académicas. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya hizo entrega de los boletos para estudiantes de los niveles educativos obligatorios. A partir de la semana que viene se habilitarán también las tarjetas SUBE para estudiantes de los niveles terciario y universitario, para que puedan viajar de forma gratuita en las líneas urbanas.

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La Dirección de Respuesta Rápida abrirá sus puertas el lunes a partir de las 8 h. Hasta las 18, los estudiantes que residan en San Miguel de Tucumán podrán llegar a San Lorenzo 1270 para solicitar por primera vez o renovar el beneficio. La atención será de lunes a viernes. Los pasajes podrán usarse únicamente en las líneas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 y 19.

Se trata de una continuidad del programa Subem (Sube + Boleto Educativo Municipal) que arrancó el 9 de febrero con la distribución para estudiantes de nivel primario y secundario. Se anunció también que, hasta el momento, más de 20.000 estudiantes solicitaron su beneficio.

Cronograma de entrega de tarjetas Subem para estudiantes

Desde el lunes 16 hasta el viernes 20 se podrá retirar la tarjeta según la inicial del apellido del estudiante. Podrán concurrir tanto alumnos de los niveles universitario y terciario como los de primario y secundario que aún no hayan retirado o actualizado su tarjeta. La atención se dará del siguiente modo:

- Lunes 16 de marzo: apellidos que comiencen con A, B y C

- Martes 17 de marzo: apellidos que comiencen con D, E, F y G

- Miércoles 18 de marzo: apellidos que comiencen con H, I, J, K, L y M

- Jueves 19 de marzo: apellidos que comiencen con N, Ñ, O, P y Q

- Viernes 20 de marzo: apellidos que comiencen con R, S, T, U, V, W, X, Y y Z

Los estudiantes deben llevar el último ejemplar de DNI, constancia de alumno regular, libreta y la tarjeta SUBE que utilizaron el año anterior en caso de haber sido beneficiarios del BEM. El cronograma se repetirá las semanas siguientes, en caso de que algún estudiante no pueda asistir en el día asignado.

Por último, el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, recordó a aquellos estudiantes de nivel superior, secundario o primario que ya poseían la tarjeta, que la actualización del BEM es un requisito indispensable para mantener el beneficio durante el 2026.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánDirección de Respuesta Rápida
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