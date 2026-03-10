Secciones
Inscripciones para el Boleto Estudiantil Gratuito del Interior: chequeá que tus datos estén cargados

La Provincia habilitó el registro para los estudiantes de todos los niveles que residan en el interior e hizo una aclaración para quienes tengan inconvenientes con el registro y la solicitud.

Inscripciones para el Boleto Estudiantil Gratuito del Interior: chequeá que tus datos estén cargados Foto: Google
Hace 3 Hs

Miles de estudiantes del interior se vieron beneficiados por el Boleto del Interior. Este año, la Provincia volvió a poner a disposición de los tucumanos del interior la inscripción para ser titulares de una tarjeta. Esta permitirá hacer una serie de viajes gratuitos para que estudiantes de todos los niveles tengan garantizado su traslado hasta las instituciones escolares.

La cuenta del Boleto del Interior anunció que las inscripciones pueden realizarse de manera online para alumnos del nivel inicial, primario, secundario y también de formación profesional. Se podrán inscribir quienes estén domiciliados en el interior de la provincia de Tucumán –no de San Miguel de Tucumán–; asistan a establecimientos públicos o parroquiales de la provincia de Tucumán y residan a más de 900 metros del establecimiento.

Todos los estudiantes deben tener sus datos actualizados en los sistemas correspondientes:

- Alumnos de inicial, primario y secundario: SINiDE - Reclamos en el establecimiento educativo

- Alumnos de terciarios y formación profesional: LUA - Reclamos en el establecimiento

- UNT: SIU Guaraní - Reclamos en SAE (General Paz 826, San Miguel de Tucumán)

- UTN: Sysacad - Reclamos en SAE (Rivadavia 1050, San Miguel de Tucumán)

Las inscripciones se realizarán en la página https://inscripcion.boletoestudiantiltuc.com.ar/. Quienes no puedan inscribirse por la web, deberán concurrir a su establecimiento y corroborar la actualización en los sitios mencionados anteriormente. Si el problema persiste, pueden acercarse a sus respectivas comunas o municipios, según informó el Gobierno de Tucumán. Para tramitar el beneficio, se requerirá el DNI y el número de trámite, datos personales, fotos, datos de establecimiento y datos de recorrido realizado.

Boleto Estudiantil gratuito para alumnos universitarios del interior

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) de la Universidad Nacional de Tucumán anunció que enviaría este lunes al sistema del Boleto Estudiantil Gratuito del Interior (BEGI) la nómina de estudiantes que se encuentren inscriptos hasta el 4 de marzo. La lista corresponde a la primera cohorte de estudiantes informados al sistema. La SAE continuará enviando listados con los alumnos que se inscriban en el futuro.

Para acceder al beneficio, deberán cumplir con una serie de requisitos:

1. Inscribirse en la facultad. Realizar la inscripción o reinscripción a la carrera para el ciclo lectivo 2026.

2. Envío de información a la SAE. Una vez realizada la inscripción, la facultad enviará los datos del estudiante a la SAE.

3. Carga en la base de datos del Boleto del Interior. La SAE recibirá la información y la enviará a la base de datos del sistema del Boleto Estudiantil del Interior.

Temas Tucumán Gobierno de la Provincia de Tucumán Universidad Nacional de Tucumán
