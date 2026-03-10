Inscripciones para el Boleto Estudiantil Gratuito del Interior: chequeá que tus datos estén cargados

La cuenta del Boleto del Interior anunció que las inscripciones pueden realizarse de manera online para alumnos del nivel inicial, primario, secundario y también de formación profesional. Se podrán inscribir quienes estén domiciliados en el interior de la provincia de Tucumán –no de San Miguel de Tucumán–; asistan a establecimientos públicos o parroquiales de la provincia de Tucumán y residan a más de 900 metros del establecimiento.