Inscripciones abiertas y premios de $3.000.000 en el Concurso de Letras 2026

El Fondo Nacional de las Artes acaba de anunciar la apertura del Concurso de Letras 2026, una oportunidad para dar a conocer las creaciones literarias tanto de argentinos como de extranjeros y, a su vez, reconocerlas con interesantes premios. Las inscripciones ya están abiertas y quienes quieran participar de la competencia deberán tener en cuenta los requisitos.
El objetivo del programa es fomentar, reconocer y premiar la creación de obras literarias de diferentes géneros, según se informó en el portal de noticias de la Nación. Podrán anotarse para participar escritores argentinos o extranjeros mayores de 18 años que residan legalmente en cualquier punto de la República Argentina.
Premios del Concurso de Letras 2026
Se anunció que para la convocatoria se podrán presentar trabajos dentro de cinco géneros: novela, ensayo o no ficción, poesía, cuento y crónica. En los últimos tres casos, deberán presentarse libros completos. Es decir, los creadores deberán incorporar una selección propia, y no textos individuales, que no serán considerados por la organización.
Se asignaron premios con un valor monetario. En total se elegirán a cuatro ganadores y, además, podrán otorgarse menciones honoríficas no dinerarias en todos los géneros. El tercer premio para cuentos, novela, ensayo o no ficción y poesía es de $1.000.000; el segundo premio, de $2.000.000 y, el primero, de $3.000.000. Además, dentro de la categoría de crónicas, también se elegirá un ganador, que recibirá $3.000.000.
Cómo participar del Concurso de Letras 2026
Quienes quieran participar deberán inscribirse mediante la página web del Fondo Nacional de las Artes –app.fnartes.gob.ar– con su usuario. También deberán completar el formulario de inscripción y cargar el archivo de la obra que concursa, conforme a los géneros establecidos. Se aceptarán trabajos de autoría compartida y la presentación deberá hacerse con un seudónimo.
Las obras deben estar escritas en español y ser inéditas. También deberán respetar una extensión mínima, establecida en el reglamento del concurso.
Pero el concurso está vedado para algunos actores. No podrán participar funcionarios y personal del Fondo Nacional de las Artes, familiares de los miembros del Directorio, beneficiarios de becas o premios del FNA durante 2025, integrantes del jurado 2026 y ganadores de otras convocatorias que no hayan cumplido con los compromisos asumidos.
Reglamento: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2026/03/reglamento_concurso_de_letras_2026.pdf