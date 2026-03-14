Inscripciones abiertas y premios de $3.000.000 en el Concurso de Letras 2026

Se asignaron premios con un valor monetario. En total se elegirán a cuatro ganadores y, además, podrán otorgarse menciones honoríficas no dinerarias en todos los géneros. El tercer premio para cuentos, novela, ensayo o no ficción y poesía es de $1.000.000; el segundo premio, de $2.000.000 y, el primero, de $3.000.000. Además, dentro de la categoría de crónicas, también se elegirá un ganador, que recibirá $3.000.000.