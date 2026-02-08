¿Por qué hay que leer literatura? Primero que todo, porque la literatura trata de sí misma. Se refiere a sí misma. Y en segundo lugar, porque la literatura se olvida y tiene la necesidad imperiosa de volver a oírse. De reescribirse. En estos días, por uno y otro motivo, he trajinado con tres libros distintos. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; La novela de Perón, de Tomas Eloy Martínez; y Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. ¿Qué tienen en común los tres? Que todos encierran, como impulso de su escritura, la literatura misma. Viejos manuscritos, cifrados en clave, donde estaba escrita la historia que acabamos de leer. “Era la historia de la familia, escrita por Melquíades, hasta en sus detalles más triviales, con cien años de anticipación. La había redactado en sánscrito, que era su lengua materna, y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto, y los impares con claves militares lacedemonias”. Pero el último Buendía la leerá como si esos manuscritos estuvieran escritos en diáfano castellano.