Restablecen la mayoría de los pozos de agua potable en La Madrid tras las inundaciones

Operativo de la SAT.
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que ya está funcionando en La Madrid la mayoría de los pozos de agua potable con grupo electrógeno, tras distintos trabajos en la comuna.
Durante el día de hoy, la distribuidora EDET restablecerá la energía eléctrica en los pozos lo que nos permitirá brindar el 100% del suministro en esa localidad.
Como consecuencia de las inundaciones, las instalaciones sufrieron desperfectos y fue necesario reemplazar bombas, tableros, entre otros elementos, indicó el organismo en un comunicado.
Operarios trabajan en La Madrid.
“Hoy, y los días que sean necesarios, nuestros operarios estarán en la zona trabajando en pozos de agua potable y con camiones desobstructores”, finalizó.
Tareas operativas.
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