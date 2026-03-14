Secciones
Política

Restablecen la mayoría de los pozos de agua potable en La Madrid tras las inundaciones

La SAT informa que los sistemas funcionan con grupos electrógenos mientras se normaliza el suministro eléctrico.

Operativo de la SAT. Operativo de la SAT.
Hace 1 Hs

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que ya está funcionando en La Madrid la mayoría de los pozos de agua potable con grupo electrógeno, tras distintos trabajos en la comuna.  

Durante el día de hoy, la distribuidora EDET restablecerá la energía eléctrica en los pozos lo que nos permitirá brindar el 100% del suministro en esa localidad.

Como consecuencia de las inundaciones, las instalaciones sufrieron desperfectos y fue necesario reemplazar bombas, tableros, entre otros elementos, indicó el organismo en un comunicado.

Operarios trabajan en La Madrid. Operarios trabajan en La Madrid.

“Hoy, y los días que sean necesarios, nuestros operarios estarán en la zona trabajando en pozos de agua potable y con camiones desobstructores”, finalizó.

Tareas operativas. Tareas operativas.
Temas Inundaciones 2026 Sociedad Aguas del TucumánLa Madrid
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pelli, el “cajón de Herminio” y los eventos canónicos del poder tucumano
1

Pelli, el “cajón de Herminio” y los eventos canónicos del poder tucumano

“Pido disculpas a Pelli”, dijo Pichón Segura y fue enviado a la cárcel
2

“Pido disculpas a Pelli”, dijo "Pichón" Segura y fue enviado a la cárcel

Hay cuatro procesados en una causa por linchamiento en Villa 9 de Julio
3

Hay cuatro procesados en una causa por linchamiento en Villa 9 de Julio

El ancazo
4

El ancazo

El agua bajó y quedó a la vista el desastre en La Madrid
5

El agua bajó y quedó a la vista el desastre en La Madrid

Las dos caras del linchamiento en Villa 9 de Julio: una familia destrozada y un barrio con miedo
6

Las dos caras del linchamiento en Villa 9 de Julio: una familia destrozada y un barrio con miedo

Más Noticias
Pelli, el “cajón de Herminio” y los eventos canónicos del poder tucumano

Pelli, el “cajón de Herminio” y los eventos canónicos del poder tucumano

“Pido disculpas a Pelli”, dijo Pichón Segura y fue enviado a la cárcel

“Pido disculpas a Pelli”, dijo "Pichón" Segura y fue enviado a la cárcel

El agua bajó y quedó a la vista el desastre en La Madrid

El agua bajó y quedó a la vista el desastre en La Madrid

El caso Guaymás: el antecedente más cercano de un linchamiento en Tucumán

El caso Guaymás: el antecedente más cercano de un linchamiento en Tucumán

Caso Adorni: la Fiscalía pide informes por el uso del avión presidencial

Caso Adorni: la Fiscalía pide informes por el uso del avión presidencial

Hay cuatro procesados en una causa por linchamiento en Villa 9 de Julio

Hay cuatro procesados en una causa por linchamiento en Villa 9 de Julio

Las dos caras del linchamiento en Villa 9 de Julio: una familia destrozada y un barrio con miedo

Las dos caras del linchamiento en Villa 9 de Julio: una familia destrozada y un barrio con miedo

Robo de identidades: un revés para la influencer que usó el CUIT de Jaldo

Robo de identidades: un revés para la influencer que usó el CUIT de Jaldo

Comentarios