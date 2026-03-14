Google Maps incorpora Gemini y un mapa 3D: ahora podrás conversar con la aplicación y disfrutar de la navegación inmersiva

El sistema también ofrece a los conductores una perspectiva más amplia de la ruta y construcciones transparentes para que puedan ver hacia dónde se dirigen o sortear giros complejos. Los usuarios también contarán con una guía de voz más natural que les facilitará el paso por rotondas y salidas complicadas. Además, se informará sobre las ventajas y desventajas de tomar un camino alternativo, así como sobre las actualizaciones de tráfico en tiempo real gracias a los registros de Waze. Finalmente, te ayuda a encontrar estacionamientos cerca de tu destino con Street View y resalta la entrada del edificio para asegurarte de que te instalás en el lugar correcto.