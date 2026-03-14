Google Maps incorpora Gemini y un mapa 3D: ahora podrás conversar con la aplicación y disfrutar de la navegación inmersiva

Una pregunta específica como saber si para las 19:30 horas habrá un lugar abierto para comer en el que de postre sirvan helado de pistacho puede ser respondida por la reciente inteligencia de Google Maps. Si no sabías cómo planear tu viaje, si tenés dudas de si podrás cargar tu celular al llegar o si te va a gustar el sitio cuando aterrices, la flamante función incorporada en la cartografía más avanzada de todos los tiempos puede aclarar cada inquietud basándose en tus preferencias.
La aplicación más actualizada del mundo combinó los potentes modelos de Gemini para transformar la manera en que nos movemos. Gracias a la nueva herramienta de Ask Maps, podremos saber de antemano qué ocurrirá en nuestra jornada, conversando de manera natural con el chatbot, mientras que la presentación en 3D nos permitirá estar en el establecimiento sin trasladarnos físicamente.
Una experiencia conversacional sin precedentes
La inquietante sensación de haberse perdido en una ciudad gigante o no conocer qué rumbo tomar de los tiempos analógicos parece tener un punto final con la llegada de la inteligencia artificial. Ask Maps es la última incorporación de Gemini en el interfaz de Google, una inédita experiencia que puede responder preguntas complejas y reales que una plataforma de navegación nunca antes había podido contestar.
Así, como a una guía turística o a un amigo local, podemos levantar el teléfono y sacarnos la duda con la IA sobre si podremos jugar al tenis al llegar a la ubicación elegida o qué punto de interés infaltable debe estar en la lista de recorridos. Solo tenés que tocar el botón correspondiente y preguntar: "Mis amigos vienen para reunirse conmigo después del trabajo. ¿Hay algún espacio con un ambiente acogedor y una mesa para 4 a las 7 de esta noche?". Gemini responde de forma fluida, con un croquis personalizado que te ayudará a visualizar tus opciones.
Planificación inteligente y navegación inmersiva
Como explicaron desde el informe oficial, esta función aprovecha la data actualizada sobre el globo para mostrarte todo lo que necesitás saber antes de partir, personalizando los reportes y haciendo que sea más fácil convertir tus planes en acción. Podés proyectar toda tu travesía apoyándote solo en la tecnología generativa.
Si querés saber sobre paradas en la ruta hacia tu destino, podés recibir indicaciones claras, el tiempo estimado de llegada y hasta consejos de expertos sobre cómo encontrar una senda de trekking escondida o conseguir una entrada gratuita. Para crear tu itinerario, la herramienta analiza detalles de más de 300 millones de locaciones, incluyendo reseñas de nuestra comunidad de más de 500 millones de colaboradores. Tus resultados se personalizan según referencias como los locales que has buscado o guardado para ayudarte a obtener las recomendaciones más relevantes.
El futuro de la conducción en tiempo real
En la aplicación está la opción de reservar en restaurantes, guardar puntos en una lista o compartirlos con amigos. Obtené indicaciones y navegá hasta tu objetivo con solo unos toques. Google Maps también presenta una nueva vista de "Navegación Inmersiva". Esta función es bastante similar a la de Apple, ya que muestra una representación en 3D de edificios, carreteras, aceras y otros elementos del entorno real.
El sistema también ofrece a los conductores una perspectiva más amplia de la ruta y construcciones transparentes para que puedan ver hacia dónde se dirigen o sortear giros complejos. Los usuarios también contarán con una guía de voz más natural que les facilitará el paso por rotondas y salidas complicadas. Además, se informará sobre las ventajas y desventajas de tomar un camino alternativo, así como sobre las actualizaciones de tráfico en tiempo real gracias a los registros de Waze. Finalmente, te ayuda a encontrar estacionamientos cerca de tu destino con Street View y resalta la entrada del edificio para asegurarte de que te instalás en el lugar correcto.