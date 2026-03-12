La nueva herramienta de Google beneficia a la provincia ante las inundaciones

Elogios

Apenas a las pocas horas de estar operativo, “Google Flood Hub” ya recibió elogios. Marshall Moutenot, CEO de Upstream Tech, que utiliza modelos de aprendizaje profundo similares para pronosticar flujos de ríos, destacó que la contribución de Google forma parte de un esfuerzo creciente para reunir datos. "La escasez de información es uno de los desafíos más difíciles en geofísica", afirmó Moutenot. "Al mismo tiempo, hay demasiados datos sobre la Tierra, y cuando se desea evaluar en comparación con la verdad, no hay suficientes. Esta fue una forma realmente creativa de obtener esos datos", indicó Mountenot.