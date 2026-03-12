La nueva herramienta de Google beneficia a la provincia ante las inundaciones

Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, entrenó al modelo de lenguaje para analizar informes de noticias sobre inundaciones, creando un conjunto de datos llamado Groundsource. La herramienta puede colaborar en el desafiante objetivo de prevenir una inundación analizando informes de noticias.
Los investigadores de Google utilizaron a Gemini para examinar 5 millones de artículos de noticias de todo el mundo, identificando 2.6 millones de inundaciones y convirtiendo esos informes en un conjunto de datos georreferenciado, ese "Groundsource" que traducido al español es algo así como “gran fuente”.
António José Beleza, un funcionario de respuesta a emergencias en la Comunidad de Desarrollo de África Meridional, quien probó el modelo de pronóstico, afirmó que esta herramienta ayudó a su organización a responder más rápidamente a las inundaciones. El modelo aún presenta limitaciones, lógicamente no es tan preciso como el sistema de alertas del Servicio Nacional de Meteorología de un país, en parte porque no incorpora datos de radares locales, que permiten el seguimiento en tiempo real, sólo artículos periodísticos.
El proyecto fue diseñado para ser útil en regiones donde los gobiernos locales no pueden invertir en infraestructura meteorológica costosa o carecen de registros meteorológicos extensos. El sistema puede identificar riesgos en áreas relativamente pequeñas de 20 kilómetros. Si uno está en el sur tucumano, donde el río Marapa está desbordado, el sistema ya “sabe” por experiencias pasadas recogidas desde los reportes periodísticos analizados por la IA qué zonas son trampas de agua.
Según sus creadores el sistema puede predecir crecidas con hasta siete días de antelación. Para acceder no se necesita ninguna aplicación. Cualquier persona puede buscar "Google Flood Hub" en el navegador y comprobar si está en alguna zona de riesgo inminente.
La visualización es mucho más clara en una computadora que en un celular por una cuestión de tamaño de la pantalla, pero se puede acceder a lo mismo en cada dispositivo.
Elogios
Apenas a las pocas horas de estar operativo, “Google Flood Hub” ya recibió elogios. Marshall Moutenot, CEO de Upstream Tech, que utiliza modelos de aprendizaje profundo similares para pronosticar flujos de ríos, destacó que la contribución de Google forma parte de un esfuerzo creciente para reunir datos. "La escasez de información es uno de los desafíos más difíciles en geofísica", afirmó Moutenot. "Al mismo tiempo, hay demasiados datos sobre la Tierra, y cuando se desea evaluar en comparación con la verdad, no hay suficientes. Esta fue una forma realmente creativa de obtener esos datos", indicó Mountenot.
En cuanto a los resultados, Google ha indicado que el 60 por ciento de los eventos extraídos fueron precisos tanto en ubicación como en tiempo. Concretamente, el 82 por ciento fue lo suficientemente preciso como para ser útil en el mundo real.
Además, la compañía ha destacado que "Groundsource" capturó entre el 85 y el cien por ciento de las inundaciones graves registradas por el Sistema mundial de alerta y coordinación en caso de catástrofe (GDACS) entre 2020 y 2026, demostrando así su eficacia para identificar desastres de alto impacto junto con fenómenos más pequeños.