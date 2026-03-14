Qué hierbas agregarle al mate para adelgazar y acelerar la quema de grasa

El mate, una de las infusiones más consumidas en Argentina y la región, también puede convertirse en un aliado dentro de un plan para bajar de peso. Más allá de sus propiedades estimulantes y digestivas, combinar la yerba con ciertas hierbas naturales puede contribuir a activar el metabolismo, mejorar la digestión y favorecer la quema de grasa.
Si bien no existen soluciones mágicas para adelgazar, algunas plantas utilizadas tradicionalmente en infusiones aportan compuestos que ayudan a controlar el apetito, reducir la retención de líquidos y optimizar el gasto energético. Incorporarlas al mate puede ser una forma simple de sumar hábitos saludables en la rutina diaria.
Mate para adelgazar: descubrí las hierbas que te ayudan a quemar grasa
Incluir hierbas en el mate puede potenciar sus beneficios en la pérdida de peso, gracias a las propiedades naturales de algunas plantas que ayudan en la quema de grasas y la desintoxicación del organismo.
Entre las opciones más recomendadas se encuentran el té verde, que actúa como diurético ayudando a combatir la retención de líquidos e inflamación, y el diente de león, conocido por estimular el metabolismo y mejorar la digestión de grasas.
La menta es otra buena elección, ya que además de tener propiedades digestivas, reduce la hinchazón abdominal y da un sabor refrescante
Consejos para preparar un buen mate con hierbas
- Elegir hierbas frescas y de buena calidad: asegurarse de que las hierbas que uses sean frescas, de preferencia orgánicas. Esto mejora el sabor y la concentración de sus beneficios naturales, ya que las plantas frescas conservan más propiedades que las secas.
- No abusar de los diuréticos: hierbas como el té verde o el diente de león son diuréticas y ayudan a eliminar líquidos, pero es recomendable consumirlas con moderación para evitar deshidratación. Alternar entre días para dar descanso al organismo.
- Combinar sabiamente los sabores: algunas hierbas, como la menta o el cedrón, aportan frescura y complementan bien con el sabor amargo del mate. Combina según tus preferencias, ya que algunas mezclas pueden hacer más agradable la experiencia de tomar mate.
- Evitar el azúcar: para potenciar los beneficios de estas hierbas, es mejor consumir el mate sin azúcar, ya que así se evitan las calorías extras y se aprovecha más el efecto digestivo y desintoxicante de las hierbas.
- Preparlo en infusiones cortas: no dejes el agua demasiado caliente en contacto con las hierbas por mucho tiempo, ya que esto podría hacer que pierdan sabor o propiedades. Servir agua a temperatura moderada (no hirviendo) ayuda a mantener intactas las cualidades de las hierbas