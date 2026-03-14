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Qué hierbas agregarle al mate para adelgazar y acelerar la quema de grasa

Conocé qué hierbas se pueden agregar al mate para potenciar sus efectos y acompañar un proceso de descenso de peso de manera natural.

Qué hierbas agregarle al mate para bajar de peso Qué hierbas agregarle al mate para bajar de peso AGRO
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

El mate, una de las infusiones más consumidas en Argentina y la región, también puede convertirse en un aliado dentro de un plan para bajar de peso. Más allá de sus propiedades estimulantes y digestivas, combinar la yerba con ciertas hierbas naturales puede contribuir a activar el metabolismo, mejorar la digestión y favorecer la quema de grasa.

Cómo preparar un mate digestivo: las hierbas que reducen la acidez estomacal

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Si bien no existen soluciones mágicas para adelgazar, algunas plantas utilizadas tradicionalmente en infusiones aportan compuestos que ayudan a controlar el apetito, reducir la retención de líquidos y optimizar el gasto energético. Incorporarlas al mate puede ser una forma simple de sumar hábitos saludables en la rutina diaria.

Mate para adelgazar: descubrí las hierbas que te ayudan a quemar grasa

Incluir hierbas en el mate puede potenciar sus beneficios en la pérdida de peso, gracias a las propiedades naturales de algunas plantas que ayudan en la quema de grasas y la desintoxicación del organismo. 

Entre las opciones más recomendadas se encuentran el té verde, que actúa como diurético ayudando a combatir la retención de líquidos e inflamación, y el diente de león, conocido por estimular el metabolismo y mejorar la digestión de grasas. 

La menta es otra buena elección, ya que además de tener propiedades digestivas, reduce la hinchazón abdominal y da un sabor refrescante

Consejos para preparar un buen mate con hierbas

- Elegir hierbas frescas y de buena calidad: asegurarse de que las hierbas que uses sean frescas, de preferencia orgánicas. Esto mejora el sabor y la concentración de sus beneficios naturales, ya que las plantas frescas conservan más propiedades que las secas.

- No abusar de los diuréticos: hierbas como el té verde o el diente de león son diuréticas y ayudan a eliminar líquidos, pero es recomendable consumirlas con moderación para evitar deshidratación. Alternar entre días para dar descanso al organismo.

- Combinar sabiamente los sabores: algunas hierbas, como la menta o el cedrón, aportan frescura y complementan bien con el sabor amargo del mate. Combina según tus preferencias, ya que algunas mezclas pueden hacer más agradable la experiencia de tomar mate.

- Evitar el azúcar: para potenciar los beneficios de estas hierbas, es mejor consumir el mate sin azúcar, ya que así se evitan las calorías extras y se aprovecha más el efecto digestivo y desintoxicante de las hierbas.

- Preparlo en infusiones cortas: no dejes el agua demasiado caliente en contacto con las hierbas por mucho tiempo, ya que esto podría hacer que pierdan sabor o propiedades. Servir agua a temperatura moderada (no hirviendo) ayuda a mantener intactas las cualidades de las hierbas

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