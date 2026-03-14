La épica recuperación de Russell en la Q3 de Shanghái

En esas últimas vueltas, Russell logró marcar un tiempo que le valió la segunda posición, a apenas +0.222 del más joven de la parrilla, Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole histórica. La maniobra no solo aseguró un puesto de privilegio en la parrilla para la carrera principal, sino que también demostró la capacidad de Mercedes para resolver contratiempos críticos con rapidez y eficiencia.