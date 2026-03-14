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La épica recuperación de Russell en la Q3 de Shanghái

Tras un problema que lo dejó casi toda la etapa fuera de la pista, el británico regresó en los últimos minutos para asegurar un impresionante segundo puesto detrás de Kimi Antonelli, dejando en claro el poderío y la precisión de Mercedes en la lucha por la pole.

GRAND PRIX. Los pilotos de Mercedes presentan un nivel superlativo en el GP de Shanghái. GRAND PRIX. Los pilotos de Mercedes presentan un nivel superlativo en el GP de Shanghái.
Hace 42 Min

La tercera fase de la clasificación del Gran Premio de China prometía emociones, pero lo que ocurrió con George Russell se transformó en una de las escenas más memorables de la temporada. Apenas iniciada la Q3, a los 30 segundos, el británico sufrió un brusco paro de su monoplaza en plena pista, provocando banderas amarillas y el frenético movimiento de comisarios y rivales.

El piloto fue inmediatamente trasladado a boxes, donde los ingenieros de Mercedes trabajaron intensamente durante cerca de 10 minutos, enfrentando un problema que parecía no tener solución. Cada segundo que pasaba generaba tensión, y la posibilidad de perderse la totalidad de la fase decisiva de la qualy se hacía cada vez más concreta.

BOXES. El vehículo de Russell estuvo detenido por 10 minutos en toda la Q3. BOXES. El vehículo de Russell estuvo detenido por 10 minutos en toda la Q3.

Con precisión quirúrgica, los mecánicos identificaron la causa y reemplazaron el volante del monoplaza, enviando a Russell nuevamente a la pista cuando quedaban apenas 2 minutos y 30 segundos para el cierre de la Q3. Lo que siguió fue un despliegue de talento, concentración y velocidad que electrizó a los espectadores. Cada curva ejecutada, cada frenada milimétrica, cada aceleración controlada evidenció un dominio absoluto sobre el A526, mostrando un nivel de control que pocos pilotos pueden igualar.

En esas últimas vueltas, Russell logró marcar un tiempo que le valió la segunda posición, a apenas +0.222 del más joven de la parrilla, Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole histórica. La maniobra no solo aseguró un puesto de privilegio en la parrilla para la carrera principal, sino que también demostró la capacidad de Mercedes para resolver contratiempos críticos con rapidez y eficiencia.

La reacción de la tribuna fue inmediata: vítores, aplausos y la admiración generalizada por una actuación que quedará marcada como épica. Los rivales, testigos del retorno fulminante de Russell, no podían ocultar la incredulidad ante un piloto que, con menos de tres minutos en pista, consiguió un resultado que muchos consideraban imposible.

VIEJOS CONOCIDOS. George Russell con su ex compañero Lewis Hamilton. VIEJOS CONOCIDOS. George Russell con su ex compañero Lewis Hamilton.

Mercedes celebró la combinación de ingenio técnico y destreza al volante, recordando que la F1 no solo se gana con velocidad pura, sino también con precisión, estrategia y temple en los momentos más críticos. La jornada dejó claro que, incluso frente a la adversidad más inesperada, Russell y su equipo están preparados para escribir momentos de historia.

Para la carrera principal, Russell parte desde la segunda fila, con la motivación intacta y el público expectante de presenciar cómo un piloto y un equipo pueden convertir una casi catástrofe en una demostración de poder y resiliencia. La épica de Mercedes en Shanghái ya tiene su lugar en los anales de la Fórmula 1.

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