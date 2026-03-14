Antonelli fue sancionado tras chocar con Hadjar en la Sprint de Shanghái

El episodio también provocó la reacción de Hadjar, que no ocultó su frustración tras el contacto. Luego de la carrera, el piloto expresó su sorpresa por la actitud de Antonelli y dejó una frase que rápidamente circuló en el paddock. "No entiendo por qué está tan emocionado cuando tiene una nave espacial", señaló Hadjar, en referencia al rendimiento del Mercedes con el que compite el italiano.