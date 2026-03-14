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Antonelli fue sancionado tras chocar con Hadjar en la Sprint de Shanghái

El piloto italiano de Mercedes fue penalizado con 10 segundos tras impactar contra el Racing Bulls de Isack Hadjar y dañar el fondo plano de su monoplaza. La sanción condicionó su resultado final y frustró el posible 1-2 del equipo alemán en la carrera Sprint de Shanghái.

MOMENTO DEL CHOQUE. El cruce entre Antonelli y Hadjar quedó registrado y eso le produjo una sanción de 10 segundos al italiano. MOMENTO DEL CHOQUE. El cruce entre Antonelli y Hadjar quedó registrado y eso le produjo una sanción de 10 segundos al italiano.
Hace 1 Hs

El italiano Andrea Kimi Antonelli recibió una penalización de 10 segundos luego de protagonizar un incidente con Isack Hadjar durante la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, disputada en el circuito internacional de Shanghái.

La sanción fue aplicada por los comisarios deportivos tras analizar la maniobra en la que el piloto de Mercedes impactó al corredor de Racing Bulls, provocando daños en el fondo plano de su monoplaza y comprometiendo seriamente su rendimiento en el resto de la prueba.

Las imágenes a bordo de ambos autos mostraron el momento exacto del contacto. En plena lucha en pista, Antonelli tocó el coche de Hadjar y el impacto terminó dañando una de las piezas aerodinámicas más sensibles del vehículo del francés, elemento clave para la estabilidad y el rendimiento del auto.

La decisión de los comisarios llegó poco después del incidente y derivó en una penalización de 10 segundos para el joven piloto italiano, castigo que terminó afectando su resultado final en la carrera.

El episodio también provocó la reacción de Hadjar, que no ocultó su frustración tras el contacto. Luego de la carrera, el piloto expresó su sorpresa por la actitud de Antonelli y dejó una frase que rápidamente circuló en el paddock. "No entiendo por qué está tan emocionado cuando tiene una nave espacial", señaló Hadjar, en referencia al rendimiento del Mercedes con el que compite el italiano.

La sanción tuvo además consecuencias deportivas importantes para la escudería alemana. Durante buena parte de la carrera Sprint, Mercedes había logrado posicionar a sus dos pilotos en los primeros lugares del clasificador, lo que abría la posibilidad de concretar un doblete.

Sin embargo, la penalización aplicada a Antonelli terminó frustrando ese escenario. Aunque George Russell logró sostener el liderazgo y quedarse con la victoria, el castigo al italiano impidió que Mercedes completara el 1-2 en la clasificación final.

El incidente entre Antonelli y Hadjar, sin embargo, terminó siendo uno de los momentos más comentados de la prueba y dejó abierta la polémica sobre la agresividad de las maniobras en un formato que suele incentivar los ataques desde las primeras vueltas.

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