Tarucas batió un récord de público en La Caldera del Parque

Más allá del resultado deportivo, la noche en La Caldera del Parque dejó una marca histórica para el rugby tucumano. Tarucas alcanzó un récord de público en el partido frente a Pampas por el Súper Rugby Américas: 12.554 personas dijeron presente en el estadio.
La cifra representa la mayor convocatoria desde la creación de la franquicia y confirma el creciente acompañamiento del público tucumano al proyecto que busca consolidar al rugby de la provincia en el plano profesional.
Desde la organización destacaron el significado de ese número y agradecieron el apoyo de los hinchas que colmaron las tribunas del estadio. “Queremos agradecer profundamente a los hinchas por el apoyo y la pasión”, señalaron desde la franquicia, que también extendió el reconocimiento al plantel y a quienes forman parte del proyecto.
El mensaje también incluyó un agradecimiento especial para los sponsors y para los comunicadores que acompañan el desarrollo del torneo y la difusión del rugby en la región.
“Como organizadores de este espectáculo deportivo, queremos agradecer al equipo que lo deja todo en la cancha, a nuestros sponsors y a todos ustedes, comunicadores, que son aliados fundamentales en este esfuerzo que hacemos como franquicia para seguir impulsando y haciendo crecer el deporte que amamos”, expresaron.
El récord de asistencia se produce en una temporada en la que Tarucas se posicionó como uno de los protagonistas del Súper Rugby Américas y logró consolidar una fuerte conexión con el público local.
Aunque la noche dejó la derrota frente a Pampas, el acompañamiento de más de 12.000 personas en el estadio evidenció que el rugby profesional sigue ganando terreno en Tucumán.